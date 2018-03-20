С барабанами нельзя: опубликован список запрещенных предметов в фан-зоне ЧМ в Ростове

Список предметов, которые нельзя будет проносить в фан-зону ЧМ в Ростове, появился на сайте госзакупок. Болельщиков не пустят с музыкальными инструментами и селфи-палками

«Зрителям запрещается проносить на Фестиваль музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы). Исключениями являются горны и дудки. Нельзя проносить еду, термосы и фляги, селфи-палки, брать с собой любых животных за исключением собак-проводников», — говорится в документе.

Кроме того, болельщиков не пропустят с велосипедами, самокатами и роликами. Всего запрещено 42 пункта.

Как писали Юга.ру, во время ЧМ в фан-зоне на Театральной площади в Ростове выступят международные артисты, будет организована площадка для киберспорта и экспозиция арт-объектов. Власти готовы выделить на развлечения 80 млн рублей.

На охрану фестиваля направят почти 35 млн рублей.



Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).