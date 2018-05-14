«Закусывайте, ешьте борщ и уважайте бабушек!» The Sun дает советы британским туристам, которые едут на чемпионат мира в Россию

За месяц до старта чемпионата мира по футболу британский таблоид The Sun подготовил памятку для английских болельщиков, которые собираются посетить российские стадионы. Юга.ру собрали самое интересное из рекомендаций.

— Не стойте возле барной стойки, размахивая десяткой так, как вы это делаете в своем пабе. Не лезьте без очереди, сядьте, и кто-нибудь из персонала подойдет к вам. — Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда речь идет о выпивке. Между тем русские известны своей любовью к водке. Поместите их вместе, и вы получите смертельную комбинацию. — Не удивляйтесь, что в России все хмурятся. Не беспокойтесь — местные только кажутся недружелюбными, потому что у русских не принято показывать эмоции. Люди оставляют их для друзей и близких. На самом деле русские очень мягкие внутри.

— Ешьте, когда пьете. У русских всегда есть закуски (zakusi) к водке — маринованные овощи, ветчина и сыр.

— Не заказывайте водку Smirnoff в баре — это слишком круто. Лучше закажите что-то попроще — «Хаски», «Русский стандарт» или «Путинку».

— Если вы пьете с русскими, будьте готовы часто произносить тосты. Пить без тоста невежливо. — Не обязательно выпивать рюмку залпом. Помните, что водка — это сильная штука. Не мешайте водку и пиво — иначе наутро вас будет ожидать похмелье и жуткая головная боль.

— Если же похмелья избежать не удалось, то избавиться от него вам поможет капустный суп (Borscht). Он выглядит не так привлекательно, как бигмак и картошка фри, но витамин С спасет вас от похмелья. — Будьте вежливы. Если вы остановились в отеле или вас пригласили в русский дом, снимите обувь. Если в доме нельзя ходить в обуви, вам, скорее всего, дадут тапочки. — Уважайте стариков, особенно пожилых дам (babushkas). Никто не попросит вас встать, но если в общественном транспорте вы уступите место тому, кто старше вас, это будет правильным.

— Не пытайтесь соревноваться с местными жителями в количестве выпитого. У них другая культура питья. Русские перепьют вас, лежа под столом.

Ранее болельщиков из Англии и Уэльса, которые собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, предупредили об опасности нападения медведей.