На стадионы Сочи и Ростова во время ЧМ-2018 можно будет легально попасть с марихуаной и кокаином — «Известия»

Болельщики чемпионата мира по футболу смогут пройти на матчи с наркотическими и психотропными препаратами, если у них будет при себе рецепт от врача

Иностранцы могут ввезти в Россию несколько сотен препаратов, в том числе полностью запрещенных на территории РФ (например, марихуану, кокаин, кодеин, морфин и амфетамин), если подтверждено их использование в медицинских целях.

Физлица имеют право провозить в страны ЕАЭС ограниченное количество наркотических и психотропных препаратов при наличии медицинских документов, где указано название и количество продукта. Рецепт должен быть оформлен на языке страны, куда ввозят лекарство, то есть на русском, в противном случае нужен нотариально заверенный перевод. Кроме того, при ввозе препаратов в Россию необходимо в письменной форме заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

Правила поведения болельщиков на стадионах ФИФА разрешают иметь при себе наркотические и психотропные вещества, при этом у зрителя должен быть рецепт от врача на английском или русском языке. Допустимо предъявление заверенной копии рецепта.