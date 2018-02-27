На стадионы Сочи и Ростова во время ЧМ-2018 можно будет легально попасть с марихуаной и кокаином — «Известия»
Болельщики чемпионата мира по футболу смогут пройти на матчи с наркотическими и психотропными препаратами, если у них будет при себе рецепт от врача
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Иностранцы могут ввезти в Россию несколько сотен препаратов, в том числе полностью запрещенных на территории РФ (например, марихуану, кокаин, кодеин, морфин и амфетамин), если подтверждено их использование в медицинских целях.
Физлица имеют право провозить в страны ЕАЭС ограниченное количество наркотических и психотропных препаратов при наличии медицинских документов, где указано название и количество продукта. Рецепт должен быть оформлен на языке страны, куда ввозят лекарство, то есть на русском, в противном случае нужен нотариально заверенный перевод. Кроме того, при ввозе препаратов в Россию необходимо в письменной форме заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
Правила поведения болельщиков на стадионах ФИФА разрешают иметь при себе наркотические и психотропные вещества, при этом у зрителя должен быть рецепт от врача на английском или русском языке. Допустимо предъявление заверенной копии рецепта.
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Объем препарата не должен быть больше указанного в документе. И россияне, и иностранцы могут пронести на стадион до семи разных лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если иной объем не указан в рецепте.
Проверкой подлинности рецептов на стадионах будут заниматься сотрудники правоохранительных органов на КПП, сообщили «Известиям» в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018».
Отмечается, что курить марихуану на российских стадионах запрещено. В этом случае врач может выписать каннабис в другой лекарственной форме, например в каплях.
Как сообщали Юга.ру, матчи мундиаля будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи и Ростове-на-Дону.
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