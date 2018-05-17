В Аргентине выпустили пособие по соблазнению русских девушек на ЧМ-2018. Но вскоре извинились

Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) выпустила пособие по русскому языку и русской культуре для представителей сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года

В одном из разделов информационного буклета о русском языке и культуре, подготовленного для игроков, тренеров, журналистов и официальных лиц, которые собираются на мундиаль, говорится о правилах поведения при знакомстве с российскими девушками. В главе «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой» аргентинцам рекомендовали опрятно выглядеть, пользоваться качественным парфюмом и проявлять инициативу, относиться к девушкам как к сокровищу, с уважением и стараться сделать так, чтобы они чувствовали себя важными и уникальными, передает RT со ссылкой на Sport.es. Кроме того, не стоит говорить о себе слишком много и задавать глупые вопросы о сексе.

«Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», — говорится в рекомендации. Позже АФА опубликовала пресс-релиз, в котором принесла извинения и заявила, что буклет напечатан по ошибке. «Из-за неумышленной ошибки ассистентов в пособии был напечатан текст, который не был частью материала. Мы сожалеем, что эта ошибка кинула тень на важность образовательной деятельности Федерации и приносим искренние извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным», — говорится в тексте заявления. Аргентинская футбольная ассоциация заявила об отзыве экземпляров пособия.

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Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи. Во время мирового первенства сборная Аргентины будет размещаться в подмосковных Бронницах. На групповом этапе команда 16 июня сыграет в столице на «Открытие Арене» с Исландией, 21 июня в Нижнем Новгороде проведет матч с Хорватией, 26 июня в Санкт-Петербурге встретится с Нигерией. Как сообщали Юга.ру, ранее болельщиков из Англии и Уэльса, которые собираются приехать в Россию на мундиаль, предупредили об опасности нападения голодных медведей.