Стало известно, какие премии получают футболисты сборной России

«Чемпионат» рассказал о схеме премирования игроков сборной России по футболу, действующей со дня назначения Станислава Черчесова главным тренером команды

По данным «Чемпионата», победа в матче приносит российским футболистам по 15 тыс. евро, ничья — по 7,5 тыс. евро, за проигрыш премии не предусмотрены. Выплаты получают все, кого включили в заявку на матч.

Такая же схема будет действовать на чемпионате мира, однако вероятно, что игроки сборной получат дополнительные бонусы.

Как сообщали Юга.ру, Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела 18 товарищеских матчей, в которых пять раз одержала победу, шесть игр завершила вничью и потерпела семь поражений.

В 2017 году сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка конфедераций, завершив выступление на третьем месте в своей группе. Вице-премьер РФ и на тот момент глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что игроки сборной не получат премиальные за выступление на турнире, так как выплаты были предусмотрены за выход в плей-офф.