Полузащитник «Краснодара» Перейра: Российские футболисты недостойны своей зарплаты

Краснодарский край, Вся Россия

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Хавбек футбольного клуба «Краснодар» Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских игроков

В интервью изданию Zona Mixta 28-летний уругваец поделился мнением об игроках сборной России и отметил форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«У российских футболистов хорошая физическая подготовка, разница с другими командами заключается в технике. Они сильны, прямо как роботы. Есть очень хорошие игроки, например Федор Смолов. Когда он перешел в "Краснодар", он стал увереннее в себе и сейчас является лучшим бомбардиром сезона. Ему дали свободу и пространство», — считает Перейра.

Он добавил, что русские игроки хорошо бегают и борются. И этим они, возможно, похожи на уругвайцев. При этом в игре русских футболистов преобладают физические качества, а не душа, передает RT.

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По мнению Перейры, лимит на легионеров в российской премьер-лиге негативно сказывается на конкуренции в клубах: некоторые футболисты с гражданством РФ имеют контракты на уровне нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха, при этом разница в классе огромна.

«У игроков с российским паспортом есть преимущество на местном рынке. Из-за лимита на легионеров они выше ценятся. На своем рынке российские игроки получают зарплату, которая с реальным мастерством не имеет ничего общего, некоторые ее вообще недостойны. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают на уровне Салаха в "Ливерпуле", но при этом у них космическая разница в классе», — считает футболист.

Напомним, Уругвай станет соперником России в группе А на групповом этапе чемпионата мира, который стартует 14 июня. Сборные встретятся 25 июня в Самаре.

Сборная России ФК «Краснодар» Футбол ЧМ-2018

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