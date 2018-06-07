Полузащитник «Краснодара» Перейра: Российские футболисты недостойны своей зарплаты

Хавбек футбольного клуба «Краснодар» Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских игроков

В интервью изданию Zona Mixta 28-летний уругваец поделился мнением об игроках сборной России и отметил форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«У российских футболистов хорошая физическая подготовка, разница с другими командами заключается в технике. Они сильны, прямо как роботы. Есть очень хорошие игроки, например Федор Смолов. Когда он перешел в "Краснодар", он стал увереннее в себе и сейчас является лучшим бомбардиром сезона. Ему дали свободу и пространство», — считает Перейра.

Он добавил, что русские игроки хорошо бегают и борются. И этим они, возможно, похожи на уругвайцев. При этом в игре русских футболистов преобладают физические качества, а не душа, передает RT.