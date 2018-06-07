Полузащитник «Краснодара» Перейра: Российские футболисты недостойны своей зарплаты
Хавбек футбольного клуба «Краснодар» Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских игроков
В интервью изданию Zona Mixta 28-летний уругваец поделился мнением об игроках сборной России и отметил форварда «Краснодара» Федора Смолова.
«У российских футболистов хорошая физическая подготовка, разница с другими командами заключается в технике. Они сильны, прямо как роботы. Есть очень хорошие игроки, например Федор Смолов. Когда он перешел в "Краснодар", он стал увереннее в себе и сейчас является лучшим бомбардиром сезона. Ему дали свободу и пространство», — считает Перейра.
Он добавил, что русские игроки хорошо бегают и борются. И этим они, возможно, похожи на уругвайцев. При этом в игре русских футболистов преобладают физические качества, а не душа, передает RT.
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По мнению Перейры, лимит на легионеров в российской премьер-лиге негативно сказывается на конкуренции в клубах: некоторые футболисты с гражданством РФ имеют контракты на уровне нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха, при этом разница в классе огромна.
«У игроков с российским паспортом есть преимущество на местном рынке. Из-за лимита на легионеров они выше ценятся. На своем рынке российские игроки получают зарплату, которая с реальным мастерством не имеет ничего общего, некоторые ее вообще недостойны. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают на уровне Салаха в "Ливерпуле", но при этом у них космическая разница в классе», — считает футболист.
Напомним, Уругвай станет соперником России в группе А на групповом этапе чемпионата мира, который стартует 14 июня. Сборные встретятся 25 июня в Самаре.
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