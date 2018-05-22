Домашние матчи ФК «Краснодар» в сезоне-2017/18 собрали 375 тыс. зрителей. Посещаемость за год выросла на 115 тыс. человек

Футбольный клуб «Краснодар» подвел итоги посещаемости матчей в сезоне-2017/18

По статистике РФПЛ по итогам минувшего сезона, «быки» заняли третье место по общей посещаемости. Годом ранее краснодарская команда была четвертой, до этого два сезона подряд горожане занимали седьмое место, в сезоне-2013/14 — девятое, в двух предыдущих — двенадцатое. Лидером рейтинга этого года стал «Зенит», собравший в основном за счет открытия новой арены 916 тыс. 123 зрителя. В прошлом сезоне за играми петербуржцев следили с трибун 517 тыс. 957 человек. Вторым идет московский «Спартак», поединки которого посетили 746 тыс. 265 фанатов, что на 19 тыс. 989 человек больше прошлогоднего показателя.

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В этом игровом году на матчи с участием черно-зеленых пришли 572 тыс. 618 болельщиков, это на 159 тыс. 97 человек больше, чем год назад. В среднем это 19 тыс. 87 зрителей на игре, рост за год составил 5 тыс. 303 человека. По посещаемости домашних матчей «Краснодар» сохранил третье место в чемпионате России, собрав на трибунах 375 тыс. 481 зрителя, что на 115 тыс. 655 болельщиков больше показателей прошлого сезона. Средняя домашняя посещаемость за год выросла на 7 тыс. 710 человек и составила 25 тыс. 32 зрителя. Пять матчей премьер-лиги собирали аншлаг, также полные трибуны были на встрече молодежек «Краснодара» и мадридского «Реала» в рамках плей-офф Юношеской лиги УЕФА. На гостевые матчи с участием «быков» стали ходить меньше болельщиков — за сезон команда опустилась с 8-го на 11-е место и собрала 197 тыс. 137 зрителей, однако это на 43 тыс. 442 человека больше, чем годом ранее. Средняя гостевая посещаемость «Краснодара» — 13 тыс. 142 человека, прирост составил 2 тыс. 896 болельщиков.