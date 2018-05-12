Болельщики раскупили все билеты на последней матч «Краснодара» в сезоне

Краснодарский край

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В кассах стадиона ФК «Краснодар» продали все билеты на матч 30-го тура сезона 2017/18 российской премьер-лиги, в котором «быки» сыграют с казанским «Рубином»

Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара» в своем аккаунте в твиттере, отметив, что это пятый аншлаг в сезоне-2017/18 чемпионата России.

Заключительный поединок игрового года состоится 13 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Перед игрой на поле стадиона выстригли футболки с номерами игроков «Краснодара» Андреаса Гранквиста и Жоаозиньо, которые выступали за «быков» с 2013 и 2011 года соответственно, а по окончании сезона покинут клуб.

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По итогам 29 туров черно-зеленые с 53 очками в активе идут четвертыми в турнирной таблице РФПЛ и на два очка отстают от ЦСКА, занимающего третье место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. «Рубин» набрал 37 очков и располагается на 11-й строчке.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая в 20:00 в амфитеатре парка «Краснодар» состоится показ мюзикла с Джином Келли «Увольнение в город».

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