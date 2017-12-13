«Краснодар» вошел в топ-3 посещаемых клубов РФПЛ в первой части сезона

Домашние матчи петербургского «Зенита» собрали самое большое количество зрителей за первые 20 туров Российский футбольной премьер-лиги

На третьем месте «Краснодар», собравший на стадионе 215 тыс. 530 зрителей, или 23 тыс. 948 человек за матч. Напомним, в этом сезоне домашние матчи черно-зеленых с «Зенитом» , ЦСКА и «Спартаком» проходили при полных трибунах.

Второе место занял московский «Спартак», на матчи которого пришли 300 тыс. 765 фанатов, в среднем — 30 тыс. 77 болельщиков.

В осенней части сезона-2017/18 игры «Зенита» посетили 401 тыс. 202 болельщика, или 44 тыс. 578 человек в среднем за матч.

Четвертым идет «Ахмат», на домашние матчи которого пришли 180 тыс. 51 человек, пятерку лидеров замыкает столичный ЦСКА, собравший на своей арене 134 тыс. 959 болельщиков, сообщается на сайте РФПЛ.

Следом идут тульский «Арсенал» (106 тыс. 762), «Локомотив» (106 тыс. 383), «Рубин» (96 тыс. 995), «Ростов» (91 тыс. 626), «СКА-Хабаровск» (81 тыс. 170), «Динамо» (74 тыс. 926), «Тосно» (70 тыс. 207), «Уфа» (55 тыс. 252), «Анжи» (52 тыс. 881), «Амкар» (52 тыс. 815) и «Урал» (50 тыс. 791).

В сравнении с прошлым сезоном средняя посещаемость стадионов выросла на 15,5% и составила 47%. За первые 20 туров за матчами с трибун наблюдали 2 млн 72 тыс. 315 болельщиков, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, по итогам сезона-2016/17 «Краснодар» занял третье место в рейтинге самых посещаемых российских команд и обновил клубный рекорд посещаемости за сезон. На новой арене посещаемость выросла на 220%. С октября 2016 года по май 2017-го на новом стадионе «быков» побывали более 430 тыс. болельщиков.