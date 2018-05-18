Роналдиньо: Я отрицательно отношусь к видеоповторам. У всех есть право на ошибку

Бразильский футболист Роналдиньо рассказал о своем отношении к введению видеоповторов

«Я отрицательно отношусь к этому. У всех есть право на ошибку, здесь важны спорные моменты, да и в футболе всегда так было — это нормально», — считает спортсмен.

Бывший чемпион мира и обладатель Золотого мяча приехал в Краснодар на пресс-конференцию, посвященную презентации рекламной кампании торговой сети «Магнит». Роналдиньо заявил, что не одобряет введение системы видеоповторов в футболе.

Как сообщали Юга.ру, Кубок конфедераций 2017 года стал первым крупным турниром, на котором использовали систему видеопомощи арбитрам. VAR задействуют и на чемпионате мира, который будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

В мае 2017 года футбольный клуб «Краснодар» попросил РФС и РФПЛ со следующего сезона ввести в качестве эксперимента систему видеоповторов (VAR) на своем стадионе. В июне РФС подал заявку на использование видеоповторов на аренах Кубка конфедераций и в Краснодаре, но позже было объявлено, что в сезоне-2017/18 новшество вводить не будут.

В сентябре глава РФС Виталий Мутко заявил, что «Краснодар» первым из российских клубов оснастит арену системой видеоповторов и будет использовать ее в офлайн-режиме. Впервые систему VAR на арене «быков» запустили 3 декабря 2017 года в матче с «Ахматом». После этого на стадионе провели обучение арбитров и технического персонала РФС и РФПЛ работе с VAR на двух базах — в Москве и Краснодаре.

В апреле 2018 года «Краснодар» после спорного момента в матче с «Амкаром» попросил разрешить видеоповторы на своей арене, чтобы «каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты».