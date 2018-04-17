Из-за Смолова РФС уволил главу судейского департамента и отстранил арбитра

Российский футбольный союз отправил в отставку главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского из-за инцидента с участием нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова

«Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче "Краснодар" — "Арсенал", когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Федору Смолову. (...) Увы, нормы действующего регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были. Но мы также понимаем, что РФС необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании Бюро исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок», — говорится в заявлении и.о. главы РФС Александра Алаева.

И.о. руководителя судейского департамента до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров.

Кроме того, арбитр Чистяков после инцидента отстранен от матчей чемпионата России до конца текущего сезона.

Как сообщали Юга.ру, в ходе матча с «Арсеналом» Смолов получил четвертую желтую карточку за симуляцию, упав после столкновения с защитником тульской команды Анри Хагушем. Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав решение судьи в данном эпизоде ошибочным. Смолов назвал это судейским сговором и заявил, что судья намеренно принял решение предъявить ему предупреждение за симуляцию, чтобы не дать сыграть против ЦСКА.

Контрольно-квалификационная комиссия заключила, что арбитр принял ошибочное решение, показав карточку, и что он должен был назначить пенальти после столкновения игроков. Однако полномочия КДК РФС дают право на отмену желтой карточки только в случае ошибки в том, кому именно показана карточка. В данном же случае Чистяков ошибся с квалификацией нарушения, а не с игроком.

Таким образом, Смолов не сможет сыграть в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА, с которым «быки» ведут борьбу за место в первой тройке.