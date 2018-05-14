Минюст заявил, что в Чечне не удалось найти геев и попросил ООН помочь их обнаружить

И.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов прокомментировал упоминания нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне на заседании рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору (УПО) в области прав человека

«Проведенные проверки, в том числе с использованием информации, которая была предоставлена средствами массовой информации, изначально пославшими сигнал о таких нарушениях, не подтвердили не только наличие фактов нарушения этих прав, не удалось найти даже представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне», — прокомментировал Коновалов.

При этом Коновалов подчеркнул, что важнее всего обеспечить полноту проверок по нарушениям прав человека и законов в РФ.

«Я уверен, что в этой части данная работа обеспечивается», — сказал он.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года «Новая газета» написала о массовых задержаниях и убийствах в Чечне гомосексуалов и о секретной тюрьме для геев в Аргуне. Пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг эту информацию, заявив, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может». Член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова сказала, что «преследование лиц нетрадиционной ориентации не осуждается в чеченском обществе». Чеченский омбудсмен назвал происходящее «гнусной провокацией». Совет по правам человека при главе Чечни не нашел подтверждений притеснения геев в республике. В парламенте ЧР заявили, что «плевать хотели» на подобные сообщения в СМИ. Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал провокационными публикации в СМИ о задержаниях и убийствах геев.

В октябре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла о том, что один житель Чечни обратился к ней с жалобой на преследования. Также она просила у президента Владимира Путина создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, которая могла бы принимать обращения от граждан.

В начале апреля член совета организации «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Кочетков рассказал «Дождю», что организации удалось вывезти из Чечни 114 человек, обратившихся к ним за помощью. При этом 92 человека, по его словам, уже покинули пределы России.