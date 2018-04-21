Уничтожение ЛГБТ в Чечне и насилие над женщинами в СКФО: о чем говорится в новом докладе Госдепа США

В пятницу, 20 апреля, Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о проблемах с правами человека в разных странах мира. Юга.ру рассказывают о некоторых деталях доклада

В ежегодном докладе о мировой ситуации с правами человека, опубликованном в пятницу, значительное внимание в части, касающейся России, уделено ситуации на Северном Кавказе, Чеченской Республике и ее президенту Рамзану Кадырову. Такие доклады публикуются в течение последних 47 лет. Помимо России, анализируется ситуация в десятках других стран — от Афганистана и Замбии до Дании и Украины.

Основные пункты В частности, в тексте говорится: «Наиболее значимые вопросы, связанные с правами человека, включают: — внесудебные казни в Чечне — в том числе ЛГБТ-людей; — насильственные исчезновения людей; — систематические пытки, иногда приводящие к смерти, заключения в тюрьмах; — произвольные аресты и задержания; — отсутствие независимости судебных органов; — наличие политических заключенных, серьезное вмешательство в личную жизнь; — жесткие ограничения свободы выражения мнений и средств массовой информации, в том числе использование «законов о борьбе с экстремизмом» и других расплывчатых законов для преследования мирного инакомыслия; — насилие в отношении журналистов и блоггеров; — блокирование и фильтрация интернет-контента и использование кибератак для нарушения мирной дискуссии в интернете; — жесткие ограничения права на мирные собрания; — все более жесткое ограничение свободы ассоциации, включая законы о «иностранных агентах» и «нежелательных иностранных организациях»; — ограничения свободы передвижения лиц, обвиняемых в политических преступлениях; — невыдачу; — серьезное ограничение права участвовать в политическом процессе, включая ограничения на способность кандидатов оппозиции искать государственные должности и проводить политические кампании, а также способность гражданского общества контролировать избирательные процессы; — широко распространенная коррупция на всех уровнях и во всех ветвях власти; — тысячи смертельных случаев насилия в семьях, на которые правительство отреагировало уменьшением наказания за семейное насилие, а также убийства в защиту чести и другие пагубные традиционные практики в отношении женщин на Северном Кавказе; — тысячи смертельных случаев жестокого обращения с детьми; — торговля людьми; — пребывание значительной части лиц с ограниченными возможностями в суровых условиях; — поощряемое государством общественное насилие в отношении лиц ЛГБТ, особенно в Чечне. Правительство не предприняло надлежащих мер для преследования или наказания большинства должностных лиц, которые совершили злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности. Конфликт на Северном Кавказе между правительственными силами, повстанцами, исламистскими боевиками и преступниками привел к многочисленным нарушениям прав человека, включая убийства, пытки, физическое насилие, политически мотивированные похищения и общую деградацию принципа верховенства закона. Правительство Рамзана Кадырова в Чечне безнаказанно совершало злоупотребления. Практически ни одно из этих злоупотреблений не было достоверно расследовано, никто со стороны федерального правительства или местных чеченских властей не был привлечен к ответственности».

Семейные практики и личная жизнь В июне глава Чечни Рамзан Кадыров начал инициативу по воссоединению разведенных семей. В августе СМИ сообщили, что программа воссоединила 948 семей. Госдеп утверждает, что, по данным НКО, многие из этих “воссоединений” были совершены под принуждением. Кроме того, отмечается наличие докладов, в которых утверждается, что власти Чеченской Республики регулярно наказывали членов семьи за предполагаемые преступления, совершенные их родственниками. «Правозащитные группы сообщают о “убийствах в защиту чести” женщин в Чечне, Дагестане и других местах на Северном Кавказе, которые редко подвергались судебному преследованию, хотя были случаи, когда такие убийства приводили к обвинительным приговорам». В докладе Госдепа подробно разбирается начавшийся с публикации «Новой Газеты» в апреле прошлого года скандал, вскрывший преследования гомосексуалов в Чечне. Со ссылкой на «Новую» сообщается, что за прошлый год 106 человек из Чечни были эвакуированы Росссийской ЛГБТ-сетью. Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года Кадыров заявил в интервью телеканалу HBO, что правозащитники врут о преследовании ЛГБТ-людей в Чечне ради денег. «У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы очистить кровь. Если есть такие, пусть забирают», — сказал глава республики. На встрече с Владимиром Путиным Кадыров назвал публикации о задержаниях и убийствах гомосексуалов провокационными. Уже в январе 2018 года глава Чечни заявил, что у него есть доказательства, будто заявления геев о преследованиях были проплачены, а тема эта для республики — оскорбительная и унизительная.

Пытки и исчезновения Отдельно рассматривается исчезновение в августе 2017 года чеченского певца Зелимхана Бакаева, якобы обнаружившегося через месяц в Германии (при этом немецкие власти утверждают, что нет никаких сведений о его появлении в стране) С декабря местонахождение Бакаева неизвестно. Активисты предполагают, что это также может быть связано с насилием и пытками. Значительное внимание в докладе Госдепа уделено «Русской Эболе», как с подачи журналистов было названо явление внезапной смерти в тюрьмах, СИЗО и полицейских участках. По мнению многих журналистов и активистов, это связано с системным физическим насилием в российских правоохранительных органах и пенитенциарной системе. Отдельно подчеркивается отсутствие в стране уполномоченного по правам заключенных. «Хотя существуют механизмы расследования злоупотреблений, правительство, как правило, не расследовало и не наказывало нарушения прав сотрудников правоохранительных органов, а безнаказанность была широко распространена. Гражданские власти на национальном уровне в лучшем случае имели ограниченный контроль над силами безопасности в Чеченской Республике, которые подотчетны только главе Чечни Рамзану Кадырову. Власти расследовали и преследовали многочисленные случаи коррупции со стороны сотрудников правоохранительных органов, но во многих случаях расследования коррупции, по-видимому, были средством урегулирования политических разборок между правоохранительными органами».