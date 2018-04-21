Уничтожение ЛГБТ в Чечне и насилие над женщинами в СКФО: о чем говорится в новом докладе Госдепа США
В пятницу, 20 апреля, Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о проблемах с правами человека в разных странах мира. Юга.ру рассказывают о некоторых деталях доклада
В ежегодном докладе о мировой ситуации с правами человека, опубликованном в пятницу, значительное внимание в части, касающейся России, уделено ситуации на Северном Кавказе, Чеченской Республике и ее президенту Рамзану Кадырову. Такие доклады публикуются в течение последних 47 лет. Помимо России, анализируется ситуация в десятках других стран — от Афганистана и Замбии до Дании и Украины.
Основные пункты
В частности, в тексте говорится:
«Наиболее значимые вопросы, связанные с правами человека, включают:
— внесудебные казни в Чечне — в том числе ЛГБТ-людей;
— насильственные исчезновения людей;
— систематические пытки, иногда приводящие к смерти, заключения в тюрьмах;
— произвольные аресты и задержания;
— отсутствие независимости судебных органов;
— наличие политических заключенных, серьезное вмешательство в личную жизнь;
— жесткие ограничения свободы выражения мнений и средств массовой информации, в том числе использование «законов о борьбе с экстремизмом» и других расплывчатых законов для преследования мирного инакомыслия;
— насилие в отношении журналистов и блоггеров;
— блокирование и фильтрация интернет-контента и использование кибератак для нарушения мирной дискуссии в интернете;
— жесткие ограничения права на мирные собрания;
— все более жесткое ограничение свободы ассоциации, включая законы о «иностранных агентах» и «нежелательных иностранных организациях»;
— ограничения свободы передвижения лиц, обвиняемых в политических преступлениях;
— невыдачу;
— серьезное ограничение права участвовать в политическом процессе, включая ограничения на способность кандидатов оппозиции искать государственные должности и проводить политические кампании, а также способность гражданского общества контролировать избирательные процессы;
— широко распространенная коррупция на всех уровнях и во всех ветвях власти;
— тысячи смертельных случаев насилия в семьях, на которые правительство отреагировало уменьшением наказания за семейное насилие, а также убийства в защиту чести и другие пагубные традиционные практики в отношении женщин на Северном Кавказе;
— тысячи смертельных случаев жестокого обращения с детьми;
— торговля людьми;
— пребывание значительной части лиц с ограниченными возможностями в суровых условиях;
— поощряемое государством общественное насилие в отношении лиц ЛГБТ, особенно в Чечне.
Правительство не предприняло надлежащих мер для преследования или наказания большинства должностных лиц, которые совершили злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности.
Конфликт на Северном Кавказе между правительственными силами, повстанцами, исламистскими боевиками и преступниками привел к многочисленным нарушениям прав человека, включая убийства, пытки, физическое насилие, политически мотивированные похищения и общую деградацию принципа верховенства закона. Правительство Рамзана Кадырова в Чечне безнаказанно совершало злоупотребления. Практически ни одно из этих злоупотреблений не было достоверно расследовано, никто со стороны федерального правительства или местных чеченских властей не был привлечен к ответственности».
Семейные практики и личная жизнь
В июне глава Чечни Рамзан Кадыров начал инициативу по воссоединению разведенных семей. В августе СМИ сообщили, что программа воссоединила 948 семей. Госдеп утверждает, что, по данным НКО, многие из этих “воссоединений” были совершены под принуждением.
Кроме того, отмечается наличие докладов, в которых утверждается, что власти Чеченской Республики регулярно наказывали членов семьи за предполагаемые преступления, совершенные их родственниками. «Правозащитные группы сообщают о “убийствах в защиту чести” женщин в Чечне, Дагестане и других местах на Северном Кавказе, которые редко подвергались судебному преследованию, хотя были случаи, когда такие убийства приводили к обвинительным приговорам».
В докладе Госдепа подробно разбирается начавшийся с публикации «Новой Газеты» в апреле прошлого года скандал, вскрывший преследования гомосексуалов в Чечне. Со ссылкой на «Новую» сообщается, что за прошлый год 106 человек из Чечни были эвакуированы Росссийской ЛГБТ-сетью.
Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года Кадыров заявил в интервью телеканалу HBO, что правозащитники врут о преследовании ЛГБТ-людей в Чечне ради денег. «У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть — заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы очистить кровь. Если есть такие, пусть забирают», — сказал глава республики.
На встрече с Владимиром Путиным Кадыров назвал публикации о задержаниях и убийствах гомосексуалов провокационными.
Уже в январе 2018 года глава Чечни заявил, что у него есть доказательства, будто заявления геев о преследованиях были проплачены, а тема эта для республики — оскорбительная и унизительная.
Пытки и исчезновения
Отдельно рассматривается исчезновение в августе 2017 года чеченского певца Зелимхана Бакаева, якобы обнаружившегося через месяц в Германии (при этом немецкие власти утверждают, что нет никаких сведений о его появлении в стране) С декабря местонахождение Бакаева неизвестно. Активисты предполагают, что это также может быть связано с насилием и пытками.
Значительное внимание в докладе Госдепа уделено «Русской Эболе», как с подачи журналистов было названо явление внезапной смерти в тюрьмах, СИЗО и полицейских участках. По мнению многих журналистов и активистов, это связано с системным физическим насилием в российских правоохранительных органах и пенитенциарной системе. Отдельно подчеркивается отсутствие в стране уполномоченного по правам заключенных.
«Хотя существуют механизмы расследования злоупотреблений, правительство, как правило, не расследовало и не наказывало нарушения прав сотрудников правоохранительных органов, а безнаказанность была широко распространена. Гражданские власти на национальном уровне в лучшем случае имели ограниченный контроль над силами безопасности в Чеченской Республике, которые подотчетны только главе Чечни Рамзану Кадырову. Власти расследовали и преследовали многочисленные случаи коррупции со стороны сотрудников правоохранительных органов, но во многих случаях расследования коррупции, по-видимому, были средством урегулирования политических разборок между правоохранительными органами».
Другое
В докладе Госдепа уделяется внимание расследованию убийства Бориса Немцова. Подчеркивается, что, несмотря на суд над участниками преступления, правозащитники и семья Бориса Немцова уверены, что суд проигнорировал вопрос о заказчике и организаторе убийства политика.
Как сообщали Юга.ру, 13 июля Московский окружной военный суд назначил бывшему офицеру чеченского батальона МВД «Север» Зауру Дадаеву, которого считают непосредственным убийцей Немцова, наказание в 20 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты — троюродные братья Дадаева Анзор и Шагид Губашевы, а также экс-сотрудник РОВД Шелковского района Чечни Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили от 11 до 19 лет заключения.
Традиционной критике в докладе подвергаются действия российских властей в Крыму и Сирии.
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