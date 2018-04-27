Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников». А через два часа передумал

Около полуночи 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса поисковика «Яндекс» и социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и Facebook

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал RKNShowtime, который автоматически отслеживает расширение списка заблокированных ресурсов. Так, в реестр запрещенных попали ряд IP-адресов «Яндекса», Facebook, Twitter, «Одноклассников», Yahoo, Liveinternet и «ВКонтакте». При этом РКН закрыл доступ к одному IP-адресу соцсети Дурова, и из данных на сайте ведомства следует, что такой адрес действительно был внесен в список для блокировки по запросу Генпрокуратуры, доступ к нему ограничивается. Кроме того, в перечень запрещенных включены IP-адреса, 14 IP-адресов Amazon, 29 адресов Microsoft и 33 адреса Google.

Сервис Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на работу сайтов, после полуночи 27 апреля зафиксировал небольшое количество сообщений о недоступности «ВКонтакте». Жалоб на сбои в «Яндексе» зафиксировано не было, передает «Медуза». Около 2:00, спустя два часа после внесения в реестр, адреса крупных интернет-компаний убрали из списка. Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера, а 13 апреля суд постановил заблокировать Telegram в России. К 17 апреля РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, пытаясь заблокировать мессенджер, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, предоставляющие доступ к Telegram.