Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников». А через два часа передумал

Вся Россия

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Около полуночи 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса поисковика «Яндекс» и социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и Facebook

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал RKNShowtime, который автоматически отслеживает расширение списка заблокированных ресурсов.

Так, в реестр запрещенных попали ряд IP-адресов «Яндекса», Facebook, Twitter, «Одноклассников», Yahoo, Liveinternet и «ВКонтакте». При этом РКН закрыл доступ к одному IP-адресу соцсети Дурова, и из данных на сайте ведомства следует, что такой адрес действительно был внесен в список для блокировки по запросу Генпрокуратуры, доступ к нему ограничивается.

Кроме того, в перечень запрещенных включены IP-адреса, 14 IP-адресов Amazon, 29 адресов Microsoft и 33 адреса Google.

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Сервис Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на работу сайтов, после полуночи 27 апреля зафиксировал небольшое количество сообщений о недоступности «ВКонтакте». Жалоб на сбои в «Яндексе» зафиксировано не было, передает «Медуза».

Около 2:00, спустя два часа после внесения в реестр, адреса крупных интернет-компаний убрали из списка.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера, а 13 апреля суд постановил заблокировать Telegram в России.

К 17 апреля РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, пытаясь заблокировать мессенджер, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, предоставляющие доступ к Telegram.

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После этого пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе ресурсов Google, среди которых Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive. Кроме того, пострадали Amazon, мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. Из-за блокировки системы проверки re:Captcha у россиян возникли проблемы с оформлением полисов ОСАГО.

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