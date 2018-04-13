Россия собралась производить товары без разрешения правообладателей из США

В России смогут производить товары без разрешения правообладателей из США и стран, которые поддерживают Америку

В документе предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ», правами на которые обладают граждане и организации США и других стран, находящиеся под юрисдикцией Штатов, а также компании, в капитале которых участвуют организации под юрисдикцией Америки, передает «Интерфакс».

«Мы сможем сами производить продукцию без разрешения правообладателя, если мы обладаем технологией, — объяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. — То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи, и прежде всего доминирование англо-саксонского, западного мира, обеспечиваются именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву».

В законопроекте также предлагается ограничить поставки в Россию товаров и услуг американского происхождения — сельхозпродукции, сырья и продовольствия, лекарств и IT-технологий, а также прекратить или приостановить сотрудничество со Штатами и поддерживающими их государствами в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отрасли.

Как сообщали Юга.ру, 6 апреля США расширили список антироссийских санкций. Это привело к росту курсов валют, а российские миллиардеры потеряли за один день 16 млрд долларов.