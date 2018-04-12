Reuters: У футболистов ЧМ могут возникнуть проблемы с прилетом в Сочи и Ростов из-за санкций США

Из-за санкций против бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга у участников чемпионата мира по футболу — 2018 могут возникнуть проблемы с прилетом в восемь российских аэропортов

В их числе — ростовский Платов, аэропорты Геленджика и Сочи. Если к началу чемпионата мира аэропорты по-прежнему будут контролироваться представителями санкционного списка, сборные могут перенести свои рейсы в города, чьи аэропорты не находятся под санкциями, сообщает Reuters.

Сборная Швеции планирует прилетать в Сочи, аэропорт которого управляется компанией «Базэл Аэро» Олега Дерипаски, Исландия и Польша планируют прибыть в Геленджик, который тоже управляется компанией Дерипаски, но может быть выкуплен банком ВТБ. Аэропорты Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода управляются компанией Виктора Вексельберга.

Как сообщали Юга.ру, под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).