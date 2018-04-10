Медведев назвал ситуацию в экономике России абсолютно стабильной

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что намерен 11 апреля во время ежегодного отчета в Госдуме доложить, что «в целом» ситуация в экономике «абсолютно стабильная»

Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. На встрече Медведев позитивно оценил ситуацию в российской экономике, которая сложилась по итогам 2017 года.

Премьер планирует сообщить Госдуме, что «макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом». Также в разговоре с президентом он отметил, что начался рост ВВП, инфляция находится на «абсолютно низком уровне», низким является объем госдолга и внутренних заимствований.

Путин пожелал премьер-министру конструктивной работы с депутатами.