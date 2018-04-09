Правительство поддержит бизнесменов, попавших под санкции Минфина США

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство России поддержит компании, которые подпали под новые американские санкции

Он подчеркнул, что поддержка попавшим под санкции организациям оказывается «в постоянном режиме».

«Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали», — цитирует Дворковича RT.

Как сообщали Юга.ру, под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний, среди которых оказались предприниматель Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.