Курс евро на торгах превысил 80 рублей впервые с 2016 года

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Курс евро на открытии торгов Московской биржи вырос до 80,14 рубля

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По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он увеличился на 2,29 рубля. Последний раз курс евро превышал 80 рублей в марте 2016 года.

Курс доллара к рублю на открытии торгов увеличился на 1,74 рубля и составил 64,76 рубля. Он превысил уровень в 64 рубля впервые с 5 декабря 2016 года, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Банк России установил курс евро на 11 апреля в 76,85 рубля.

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