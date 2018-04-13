В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
Руководители фракций и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США
«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — заявил Володин.
Он рассказал, что законопроект планируют обсудить 16 апреля на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать документ в регионы, проработать с экспертами и правительством. После этого проект рассмотрят на заседании Госдумы, передает РИА «Новости».
Законопроект разработали в качестве ответной меры на недружественные и неконструктивные действия США и введение санкций в отношении России в целом, а также ее граждан и юридических лиц, отметили в пресс-службе Госдумы.
Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Минфин США расширил санкционный список против РФ. Это привело к росту курсов валют, а российские миллиардеры потеряли за один день 16 млрд долларов.
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