В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Руководители фракций и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — заявил Володин.

Он рассказал, что законопроект планируют обсудить 16 апреля на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать документ в регионы, проработать с экспертами и правительством. После этого проект рассмотрят на заседании Госдумы, передает РИА «Новости».

Законопроект разработали в качестве ответной меры на недружественные и неконструктивные действия США и введение санкций в отношении России в целом, а также ее граждан и юридических лиц, отметили в пресс-службе Госдумы.