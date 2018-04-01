Врио губернатора Кемеровской области назначили Сергея Цивилева

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал указ, в котором назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева

«Постановляю принят отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по собственному желанию. Назначить Сергея Цивилева врио главы Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента РФ.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли 64 человека. По данным на 28 марта, число пострадавших составляло 76 человек. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключилсигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.

Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов 28 марта заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Он пояснил, что считает свое решение единственно верным после пожала в кемеровском торговом центре.