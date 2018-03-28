В МЧС заявили об отсутствии пропавших без вести после пожара в кемеровском ТЦ

Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове

«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — цитирует Аксенова RT.

Он добавил, что обнаружены останки 64 человек.