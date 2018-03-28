В МЧС заявили об отсутствии пропавших без вести после пожара в кемеровском ТЦ
Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове
«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — цитирует Аксенова RT.
Он добавил, что обнаружены останки 64 человек.
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Как сообщали Юга.ру, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. Губернатор Краснодарского края распорядился провести проверку систем безопасности в моллах.
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