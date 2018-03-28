В Кемеровской области с должности сняли вице-губернатора

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Также с должности сняли начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

Сообщается, что место Зеленина займет первый замглавы Кемерово Ольга Турбаба. Департаментом внутренней политики временно будет руководить Валентина Назимок. Ранее она была заместителем начальника этого ведомства.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. При пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.