В Кемерове увеличилось число пострадавших во время пожара в ТЦ
Число пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 76 человек
В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что из 76 пострадавших 27 — дети. В больницах находятся 14 человек, сообщает RT.
Еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.
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Как сообщали Юга.ру, заместитель главы МЧС Владлен Аксенов заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове. По его данным, спасатели нашли останки 64 человек.
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