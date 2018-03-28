В Кемерове увеличилось число пострадавших во время пожара в ТЦ

Вся Россия

Распечатать

Число пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 76 человек

В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что из 76 пострадавших 27 — дети. В больницах находятся 14 человек, сообщает RT.

Еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, заместитель главы МЧС Владлен Аксенов заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове. По его данным, спасатели нашли останки 64 человек.

Пожары

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Махачкале избили главу дагестанского «Мемориала» Дациева
В Кемеровской области с должности сняли вице-губернатора
В Краснодаре в районе Авиагородка в ДТП попали три автомобиля
В Ростове ограничат движение на трех улицах
Губернатор Ростовской области допустил ежедневные проверки бизнеса ради безопасности
В Ростовской области школьник погиб после падения с крыши девятиэтажки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале