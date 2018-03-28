В Кемерове увеличилось число пострадавших во время пожара в ТЦ

Число пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 76 человек

В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что из 76 пострадавших 27 — дети. В больницах находятся 14 человек, сообщает RT. Еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.