МЧС сообщило о 64 погибших во время пожара в Кемерове
МЧС уточнило число погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
По данным главы ведомства Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека.
«64 — это окончательная цифра», — цитирует министра РИА «Новости».
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Данные о 64 погибших подтвердили и в Следственном комитете. Среди пожарных и спасателей никто не пострадал. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу. Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым.
Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования уже допросили четырех человек.
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