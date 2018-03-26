МЧС сообщило о 64 погибших во время пожара в Кемерове

МЧС уточнило число погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

По данным главы ведомства Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека. «64 — это окончательная цифра», — цитирует министра РИА «Новости».

Данные о 64 погибших подтвердили и в Следственном комитете. Среди пожарных и спасателей никто не пострадал. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу. Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым.