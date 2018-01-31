Призовые соревнования для недопущенных к ОИ-2018 россиян уравняют с олимпийскими

Президент Владимир Путин поручил провести соревнования для олимпийцев, не попавших на Игры в Пхенчхане, и обеспечить победителям эквивалентные олимпийским премии

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что Путин также поручил проработать вопрос по проведению рекламной компании этих соревнований.

О сроках проведения соревнований, а также о том, предполагается ли участие в них иностранных спортсменов, решений пока не принято, уточнил Песков.

Как сообщали Юга.ру, накануне появилась информация о том, что альтернативные Олимпиаде соревнования пройдут в Сочи. Отмечалось, что участниками мероприятия смогут стать от 500 атлетов, в том числе иностранные спортсмены, которые по тем или иным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

Напомним, 5 декабря МОК разрешил сборной России участвовать в зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. В Госдуме предложили провести альтернативные соревнования для спортсменов, не получивших приглашение на Игры, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что олимпийские объекты Сочи будут готовы принять спортсменов в кратчайшие сроки.

23 января стало известно, что МОК выдал индивидуальные приглашения на Игры 169 россиянам, 12 из них — представители Кубани. Допуск не получили ряд российских лидеров, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.