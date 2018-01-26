На Олимпиаде в Пхенчхане выступят 12 представителей Кубани

В число российских спортсменов, которые получили приглашение на зимние Олимпийские игры в Южной Корее, попали 12 представителей Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, Международный олимпийский комитет (МОК) выдал индивидуальные приглашения на Игры-2018 169 россиянам. Среди них 12 представителей Кубани, сообщает пресс-служба краевого минспорта. В Пхенчхан отправятся бобслеисты Максим Андрианов, Александра Родионова, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко, керлингистки Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, фристайлистки Алина Гриднева и Екатерина Столярова, фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, а также сноубордистка Софья Федорова. Кроме того, Спортивный арбитражный суд Лозанны рассматривает дела семи спортсменов из Краснодарского края, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил. Шанс выступить на Олимпиаде остается у скелетонистки Марии Орловой, бобслеистов Александра Касьянова и Алексея Пушкарева, фристайлистки Вероники Корсуновой, конькобежцев Павла Кулижникова, Алексея Есина и Руслана Мурашова.

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