На Олимпиаде в Пхенчхане выступят 12 представителей Кубани

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

В число российских спортсменов, которые получили приглашение на зимние Олимпийские игры в Южной Корее, попали 12 представителей Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, Международный олимпийский комитет (МОК) выдал индивидуальные приглашения на Игры-2018 169 россиянам. Среди них 12 представителей Кубани, сообщает пресс-служба краевого минспорта.

В Пхенчхан отправятся бобслеисты Максим Андрианов, Александра Родионова, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко, керлингистки Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, фристайлистки Алина Гриднева и Екатерина Столярова, фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, а также сноубордистка Софья Федорова.

Кроме того, Спортивный арбитражный суд Лозанны рассматривает дела семи спортсменов из Краснодарского края, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил. Шанс выступить на Олимпиаде остается у скелетонистки Марии Орловой, бобслеистов Александра Касьянова и Алексея Пушкарева, фристайлистки Вероники Корсуновой, конькобежцев Павла Кулижникова, Алексея Есина и Руслана Мурашова.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом. Россия согласилась на эти условия и подала список спортсменов для участия в Играх.

23 января стало известно, что допуск не получили ряд российских лидеров, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Олимпиада в Пхенчхане

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Ростов» в большинстве обыграл «Тосно»
Фанатов «Локомотива» попросили не устраивать шествие в Краснодаре и предложили бесплатные автобусы до стадиона
У двух жителей Карачаево-Черкессии нашли 988 граммов конопли
На трассе Ростов — Таганрог 30 апреля временно закроют движение
Новый прокурор Дагестана уволил шестерых сотрудников, не служивших в армии
Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Крым перенесли из-за неисправности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале