ФК «Краснодар» открыл филиалы академии в Краснодаре и Ейске

3 августа пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила об открытии двух новых филиалов базовой школы в Краснодаре и Ейске. Теперь структура академии расширилась до 39 комплексов, в которых будут заниматься более 10 тыс. детей.

В Краснодаре манеж площадью 1149 кв. м заработал в микрорайоне Гидростроителей на улице Писателя Знаменского, 23А. Он стал 16-м типовым крытым объектом академии в городе и 25-м на территории региона.

Спорткомплекс оснащен игровым полем с искусственным покрытием, двумя раздевалками с душевыми, тренерской и подсобными помещениями, смотровой площадкой для родителей на втором этаже, системами видеонаблюдения, а также парковкой.



В манеже могут тренироваться 900 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 11 лет в любое время года.

Второй филиал открылся в Ейске на базе стадиона имени Фардмана на улице Портовая аллея, 8. Здесь проводят тренировки для мальчиков 2015–2021 годов рождения и девочек 2014–2020 годов рождения.

Клуб уже открыл запись на бесплатные занятия для всех желающих в обоих городах.