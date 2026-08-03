Шесть человек погибли, 47 ранены после атаки БПЛА под Геленджиком: что известно

Число погибших в Архипо-Осиповке выросло до шести человек, среди жертв — трое детей

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате трагедии в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком число погибших увеличилось до шести человек. Среди жертв — трое детей.

По последним данным, пострадали 47 человек. Из них 17 госпитализировали в медучреждения Геленджика, Туапсинского района и Горячего Ключа. Специалисты продолжают уточнять окончательный список раненых.