Шесть человек погибли, 47 ранены после атаки БПЛА под Геленджиком: что известно

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Число погибших в Архипо-Осиповке выросло до шести человек, среди жертв — трое детей

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате трагедии в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком число погибших увеличилось до шести человек. Среди жертв — трое детей.

По последним данным, пострадали 47 человек. Из них 17 госпитализировали в медучреждения Геленджика, Туапсинского района и Горячего Ключа. Специалисты продолжают уточнять окончательный список раненых.

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Как заявил глава Геленджика Алексей Богодистов, в больнице Архипо-Осиповки оказывают первичную помощь всем пострадавшим. Кроме того, сельскую больницу усилили врачи городской и медики из местного санатория. Также с пострадавшими работают два психолога.

На месте ЧП действует оперативный штаб и продолжают работать сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и специалисты профильных ведомств.

Как писали Юга.ру, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.

Геленджик Происшествия СВО смерть

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