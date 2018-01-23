МОК не допустил российских фигуристов Столбову и Букина на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в зимних Олимпийских играх двух российских фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила информацию из Олимпийского комитета России (ОКР), согласно которой спортсмены основного состава сборной Ксения Столбова, выступающая в парном катании, и представитель танцев на льду Иван Букин без объяснения причин не допущены к Олимпиаде.

«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры, — говорится в заявлении на сайте ФФККР. — Федерация глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх».

Организация заявила о намерении бороться за восстановление справедливого отношения к российским спортсменам и отстаивать их честь и достоинство.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. Россия согласилась на эти условия и подала в МОК список спортсменов для участия в Играх, в который попали два представителя Краснодарского края — сочинцы Александр Энберт и Наталья Забияко.

23 января стало известно, что допуск к участию в ОИ-2018 не получили ряд российских лидеров, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.