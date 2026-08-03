Суд на Кубани признал незаконным бездействие чиновников по борьбе с амброзией

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае суд обязал сельскую администрацию уничтожить амброзию

3 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что администрацию Николенского сельского поселения Гулькевичского района обязали убрать очаги амброзии полыннолистной.

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Сорняк обнаружили на территории поселения, в том числе в районе местного кладбища. Местные чиновники не приняли своевременных и нужных мер по уничтожению аллергена. Суд отметил, что во время цветения амброзия создает угрозу здоровью жителей и риски дальнейшего распространения карантинного растения.

Бездействие местной администрации признали незаконным. Теперь властям поселения предстоит полностью скосить сорняк.

Отметим, что, согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», 3, а также с 5 по 8 августа в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы амброзии, которая началась еще в июне.

Как писали Юга.ру, ученые просят исключить сочинскую пальму из перечня опасных растений Краснодарского края.

Гулькевичский район Здоровье Правосудие Растениеводство Суд Чиновники Экология

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