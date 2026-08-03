Суд на Кубани признал незаконным бездействие чиновников по борьбе с амброзией

Сорняк обнаружили на территории поселения, в том числе в районе местного кладбища. Местные чиновники не приняли своевременных и нужных мер по уничтожению аллергена. Суд отметил, что во время цветения амброзия создает угрозу здоровью жителей и риски дальнейшего распространения карантинного растения.

Бездействие местной администрации признали незаконным. Теперь властям поселения предстоит полностью скосить сорняк.



Отметим, что, согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», 3, а также с 5 по 8 августа в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы амброзии, которая началась еще в июне.