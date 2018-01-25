На Олимпиаду в Пхенчхане поедут 169 российских спортсменов
В окончательную заявку россиян на Олимпийские игры - 2018 вошли 169 атлетов
Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку», — цитирует Поздякова «Интерфакс».
«Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от олимпийских игр», — добавил вице-президент ОКР.
В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков уточнил, что атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде.
«Спортсмены, приглашенные на Олимпиаду, могут принимать решение сами — участвовать им или нет в Играх», — сказал Колобков.
Поздняков добавил, что на данный момент нет ни одного отказа, передает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. Россия согласилась на эти условия и в конце декабря подала в МОК список спортсменов для участия в Играх.
23 января стало известно, что допуск не получили ряд российских лидеров, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
Олимпиада будет проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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