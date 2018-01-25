На Олимпиаду в Пхенчхане поедут 169 российских спортсменов

В окончательную заявку россиян на Олимпийские игры - 2018 вошли 169 атлетов

Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку», — цитирует Поздякова «Интерфакс».

«Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от олимпийских игр», — добавил вице-президент ОКР.

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков уточнил, что атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде.

«Спортсмены, приглашенные на Олимпиаду, могут принимать решение сами — участвовать им или нет в Играх», — сказал Колобков.

Поздняков добавил, что на данный момент нет ни одного отказа, передает ТАСС.