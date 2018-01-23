Шипулин и Устюгов не попали в список российских спортсменов, приглашенных на ОИ-2018

Российский биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не попали в список спортсменов, приглашенных на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане

Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил Международному олимпийскому комитету (МОК) список спортсменов для участия в Играх. Спецкомиссия выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на Олимпиаду, и 22 января передала список российской стороне, которая займется формированием заявки из атлетов, отобранных МОК.

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что при составлении списка комитет «исходил из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх». В список, предоставленный МОК, не попали ряд ведущих российских атлетов, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, которые не были замешаны в допинговых скандалах.

«Все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена на данный момент отсутствуют в списке потенциальных участников Игр», — сообщил Поздняков.

Он добавил, что ОКР направил официальное письмо в МОК с запросом, по каким причинам российские лидеры не попали в список. Вице-президент уточнил, что у МОК есть исключительное право приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. При этом причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом.

Накануне ряд СМИ написали, что шорт-трекист Виктор Ан не получил допуск к участию в Играх в Южной Корее.