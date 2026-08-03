Под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму. Организаторы украли электроэнергию на 260 млн рублей
В селе Витязево под Анапой выявили подпольную майнинг-ферму на 300 устройств
31 июля пресс-служба «Россетей Юг» сообщила, что в селе Витязево нашли незаконную майнинговую ферму. Во время рейда изъяли около 300 блоков специального оборудования для добычи криптовалюты.
По данным электросетевой компании, объем несанкционированного потребления превысил 24 млн кВт·ч, а ущерб составил более 260 млн рублей. Украденного объема электроэнергии хватило бы, чтобы снабжать все село Витязево в течение полугода.
Миллионные долги и криптоферма:
На нарушителя составили акты о неучтенном потреблении. Материалы передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Помимо этого, майнеру придется полностью возместить причиненный ущерб.
Как организаторам фермы удавалось скрывать столь масштабную утечку электроэнергии, в компании не уточнили.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ущерб от «черных» майнеров в 2025 году превысил 18 млн рублей. Это в 24 раза больше показателя 2024-го.