Под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму. Организаторы украли электроэнергию на 260 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В селе Витязево под Анапой выявили подпольную майнинг-ферму на 300 устройств

31 июля пресс-служба «Россетей Юг» сообщила, что в селе Витязево нашли незаконную майнинговую ферму. Во время рейда изъяли около 300 блоков специального оборудования для добычи криптовалюты.

По данным электросетевой компании, объем несанкционированного потребления превысил 24 млн кВт·ч, а ущерб составил более 260 млн рублей. Украденного объема электроэнергии хватило бы, чтобы снабжать все село Витязево в течение полугода.

Миллионные долги и криптоферма:

На нарушителя составили акты о неучтенном потреблении. Материалы передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Помимо этого, майнеру придется полностью возместить причиненный ущерб.

Как организаторам фермы удавалось скрывать столь масштабную утечку электроэнергии, в компании не уточнили.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ущерб от «черных» майнеров в 2025 году превысил 18 млн рублей. Это в 24 раза больше показателя 2024-го.

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Под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму. Организаторы украли электроэнергию на 260 млн рублей
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