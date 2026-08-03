Под Анапой обнаружили подпольную майнинг-ферму. Организаторы украли электроэнергию на 260 млн рублей

В селе Витязево под Анапой выявили подпольную майнинг-ферму на 300 устройств

31 июля пресс-служба «Россетей Юг» сообщила, что в селе Витязево нашли незаконную майнинговую ферму. Во время рейда изъяли около 300 блоков специального оборудования для добычи криптовалюты.

По данным электросетевой компании, объем несанкционированного потребления превысил 24 млн кВт·ч, а ущерб составил более 260 млн рублей. Украденного объема электроэнергии хватило бы, чтобы снабжать все село Витязево в течение полугода.