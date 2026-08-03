Трагический треугольник. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Главное — любить»

Драму в 1975 году снял польский постановщик Анджей Жулавский. Это третий фильм мастера и первый, снятый за пределами Польши, после того как его предыдущую картину «Дьявол» запретила цензура.

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 8 августа показ фильма «Главное — любить». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

В центре сюжета — трагический любовный треугольник. Некогда подающая надежды актриса Надин Шевалье вынуждена сниматься в дешевых эротических фильмах, чтобы сводить концы с концами. Она замужем за Жаком, брак с которым давно трещит по швам.

Фотограф Серве Мон промышляет съемками порнографии, чтобы выплатить долги своего отца криминальному авторитету Мазелли. Мужчина тайно проникает на съемки одного из фильмов с участием Надин и мгновенно влюбляется в нее.

Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Показ состоится 8 августа. С собой разрешено приносить еду и безалкогольные напитки. Подробности можно уточнить у организаторов.