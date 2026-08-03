Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы: что говорят очевидцы об атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
Очевидцы сообщили о неработавшей системе оповещения во время атаки БПЛА на пляж под Геленджиком
3 августа жители и отдыхающие в Архипо-Осиповке сообщили в соцсетях, что во время атаки беспилотника не слышали сигналов системы оповещения. По их словам, сирены в момент происшествия не сработали, хотя в поселке установлены соответствующие средства оповещения.
Приводим некоторые комментарии:
- «Почему не было сирены, предупреждения, почему не оборудованы места укрытия? Почему вообще был открыт пляжный сезон, если такая обстановка?»
- «Да, никакого предупреждения. Только спустя два часа с пляжа начали выгонять людей».
- «Сирены не было, мы начали убегать и прятаться после того, как услышали стрельбу».
- «Логика: когда не надо — они включают сирену, когда надо — они не включают».
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Напомним, трагедия произошла утром 3 августа. Информация о месте происшествия разнится. Паблик «ЧП Краснодар» заявил, что обломки БПЛА упали на пляж «Норникеля». Свидетели в соцсетях сообщают о других локациях — пляж у горы Верблюд, пляж рядом с базой отдыха «Рассвет», центральный пляж.
В момент падения беспилотника на берегу и в воде находились отдыхающие. По последним официальным данным, погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще 47 человек получили ранения.
Глава Геленджика Алексей Богодистов предупредил об угрозе атаки БПЛА в своем Макс-канале в 08:34. Спустя примерно девять минут он опубликовал сообщение об отмене опасности.
Как писали Юга.ру, 30 июля в Новороссийске два танкера подверглись атаке БПЛА в районе терминала КТК.