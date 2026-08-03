Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы: что говорят очевидцы об атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Очевидцы сообщили о неработавшей системе оповещения во время атаки БПЛА на пляж под Геленджиком

3 августа жители и отдыхающие в Архипо-Осиповке сообщили в соцсетях, что во время атаки беспилотника не слышали сигналов системы оповещения. По их словам, сирены в момент происшествия не сработали, хотя в поселке установлены соответствующие средства оповещения.

Напомним, трагедия произошла утром 3 августа. Информация о месте происшествия разнится. Паблик «ЧП Краснодар» заявил, что обломки БПЛА упали на пляж «Норникеля». Свидетели в соцсетях сообщают о других локациях — пляж у горы Верблюд, пляж рядом с базой отдыха «Рассвет», центральный пляж.

В момент падения беспилотника на берегу и в воде находились отдыхающие. По последним официальным данным, погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще 47 человек получили ранения.

Глава Геленджика Алексей Богодистов предупредил об угрозе атаки БПЛА в своем Макс-канале в 08:34. Спустя примерно девять минут он опубликовал сообщение об отмене опасности.