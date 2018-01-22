Шорт-трекиста Виктора Ана отстранили от Олимпиады-2018

Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не получил допуск к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане

Помимо Ана от участия в Играх отстранены его партнеры по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев, сообщает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Олимпийское собрание согласилось на условия МОК.

До 2011 года Виктор Ан выступал за сборную Южной Кореи, в составе которой стал трехкратным чемпионом на Олимпиаде 2006 года в Турине и выиграл 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011-м шорт-трекист получил российское гражданство, объяснив свое решение желанием выступить на ОИ-2014 года в Сочи, где в итоге выиграл три золотых медали.

Напомним, после Игр в Сочи Ан заявил о намерении представлять Россию на Олимпиаде 2018 года.