Представители Краснодарского края вошли в состав сборной для участия в Олимпиаде в Пхенчхане
Два представителя Краснодарского края вошли в список участников Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане
«Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав спортсменов для участия в предстоящих Играх. В списке — два представителя Кубани: это спортсмены краевого центра олимпийской подготовки по фигурному катанию (г. Сочи) Александр Энберт и Наталья Забияко», — сообщили в пресс-службе минспорта Краснодарского края.
Помимо Энберта и Забияко в аналогичной дисциплине олимпийского состава представлены Евгения Тарасова (Казань) и Владимир Морозов (Москва), а также Ксения Столбова и Федор Климов (оба — Москва).
Состав олимпийской команды был сформирован по итогам домашнего чемпионата Европы, добавили в ведомстве.
Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Олимпийское собрание согласилось на условия МОК.
Предварительный список российских спортсменов для участия в ОИ в Пхенчхане ОКР отправил в МОК в конце декабря. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.
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