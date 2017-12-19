Россия отправила в МОК предварительный список участников Олимпиады-2018

Олимпийский комитет России направил предварительный список спортсменов для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в Международный олимпийский комитет

«Предварительный список российских спортсменов направлен в МОК, уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Виталия Мутко.

По его словам, составлением списка занималась специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-президент ОКР Станислав Поздняков. При этом список не является окончательным — в большинстве видов еще не закончен отбор на Олимпиаду.

Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.