Россия отправила в МОК предварительный список участников Олимпиады-2018

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Олимпийский комитет России направил предварительный список спортсменов для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в Международный олимпийский комитет

«Предварительный список российских спортсменов направлен в МОК, уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Виталия Мутко.

По его словам, составлением списка занималась специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-президент ОКР Станислав Поздняков. При этом список не является окончательным — в большинстве видов еще не закончен отбор на Олимпиаду.

Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.

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Как сообщали Юга.ру, 5 декабря исполком МОК разрешил России участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Олимпийское собрание согласилось отправить россиян на Игры в нейтральном статусе.

МОК запретил сборной России использовать национальную символику и более двух цветов триколора. Комплекты одежды и экипировка должны быть предварительно утверждены комитетом.

Виталий Мутко Олимпиада в Пхенчхане
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