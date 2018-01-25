Глава МОК назвал причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал недопуск российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане

По мнению президента МОК, решение о допуске россиян только под нейтральным флагом является неким балансом.

«С одной стороны, были применены санкции, которые заключаются в том, что на Играх не будет российских флага и гимна, и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны. Но с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение», — цитирует ТАСС Томаса Баха.

Он пояснил, что поводом к недопуску на Игры могло стать всего лишь подозрение в употреблении запрещенных препаратов, которое не обязательно доказывать. Таким образом, Бах подтвердил, что в отношении россиян действует презумпция виновности, передает RT.

По словам президента МОК, спецкомиссия, которая составляет список спортсменов, допущенных к Олимпиаде, гарантирует, что ни один нечистый атлет не попадет на Игры.

«Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов. Если атлета пригласили, значит, у комиссии не было и тени сомнений», — подчеркнул Бах.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. Россия согласилась на эти условия и подала в МОК список спортсменов для участия в Играх.

23 января стало известно, что допуск не получили ряд российских лидеров, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.