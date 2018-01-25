МОК не может запретить зрителям использовать флаг России на Олимпиаде

Вся Россия, В мире

Распечатать

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что зрителям не будут запрещать использовать российский флаг на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее

МОК сделал заявление, из которого следует, что болельщикам не могут запретить использование флага России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Но если символика будет применяться в качестве организованной политической демонстрации, МОК примет это во внимание, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, накануне появилась информация о том, что зрителям или болельщикам ОИ-2018 запрещено проносить на трибуны российский флаг. Позже Олимпийский комитет России заявил, что такого запрета нет, даже если это флаг страны, членство которой временно приостановлено МОК.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх только под нейтральным флагом.

Олимпиада будет проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Пхенчхане Олимпийский комитет России

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Елена Веснина получила паспорт болельщика в Сочи
«Анжи» уступил «Арсеналу» и довел серию без побед до пяти матчей
В Крыму уничтожили найденную у берега мину времен войны весом в 600 кг
Право использовать товарный знак «Сделано на Кубани» получили 46 производителей
В Госдуме предложили приравнять зарплаты депутатов к среднероссийским. Кабмин идею не поддержал
В Сочи ищут пропавшего пять дней назад мужчину

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале