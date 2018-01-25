МОК не может запретить зрителям использовать флаг России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что зрителям не будут запрещать использовать российский флаг на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее

МОК сделал заявление, из которого следует, что болельщикам не могут запретить использование флага России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Но если символика будет применяться в качестве организованной политической демонстрации, МОК примет это во внимание, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, накануне появилась информация о том, что зрителям или болельщикам ОИ-2018 запрещено проносить на трибуны российский флаг. Позже Олимпийский комитет России заявил, что такого запрета нет, даже если это флаг страны, членство которой временно приостановлено МОК.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх только под нейтральным флагом.

Олимпиада будет проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.