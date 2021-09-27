«Не матч, а сказка» — Артур Каратай о победе ФК «Краснодар» над ФК «Сочи»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» продолжает удачную серию: после вчерашнего разгрома сочинцев «быки» поднялись на четвертое место в таблице чемпионата России. Причем красивой победе со счетом 3:0 не помешали даже два удаления игроков в черно-зеленой форме. Спортивный журналист Артур Каратай подробно разбирает причины для восторгов:

— Ух, какая игрушка то вчера была, а? Огонь, а не матч. Вообще, у «Краснодара» выдался насыщенный уикенд. Конечно, мы еще долго будем во власти пятничного выступления Сергея Галицкого в «Коммент-Шоу». Его растащили на цитаты многие СМИ, а нам еще только предстоит все это осмыслить.

Команда отреагировала по-своему — выдала лучший матч при Гончаренко. Эмоционально, тактически и даже идеологически: бежал в атаку, несмотря на все проблемы.

Вы можете сказать, что это все сказки про реакцию на интервью. Да, может это притянуто за уши, но игроки все увидели и услышали. У них — свой комок эмоций внутри. А мы можем отметить, что сейчас команда фактически не пропускает пять игр подряд (если не брать в расчет автогол Спайича в матче с «Ростовом»). Вы когда такую серию помните?

Фразы про «сбалансированный футбол» не любят озвучивать в клубе, но, по сути, это он и есть: когда ты атакуешь, но при этом уверен в своей обороне.

Эдик Сперцян становится новым лидером команды. Он смел, эффективен в обыгрыше, хорош в игре между линиями и отрабатывает сзади. Какому тренеру такое не понравится? Ему бы еще баланс эмоциональный найти. Черникову, впрочем, тоже. Но это с опытом придет. А пока ребятам надо понимать, что после желтой карточки нужно вести борьбу с градусом чуть ниже. И меньше реагировать на решения судей. Живее будут.

А вчерашнее выступление гендиректора «Краснодара» [Владимира Хашига] после матча — это не столько реакция на конкретные ошибки судей, сколько общее недовольство. В основном, тем, что судьи пользуются «моментами на усмотрение», как правило, в пользу соперников «Краснодара». Можно дать красную, а не желтую? Дадут. Можно отменить гол с ВАР в обход протокола? Отменят. Но удел сильных — держать недовольство в узде и реагировать немного более рационально. Надо писать письма, ждать решения ЭСК, а только потом высказывать. Но тут хотели резонанс — и получили.

А дальше — ЦСКА (2 октября в Москве). С голливудским сценарием, кстати. Брат пойдет на брата — близнецы Березуцкие между собой наверняка уже много подколов прощупали. Решать проблему отсутствия удаленных Спайича и Черникова неприятно, но не критично. Выйдут Сорокин и Газинский — и вперед. «Краснодар» кажется уверенным в себе в достаточной степени, чтобы не обращать внимания на такие неурядицы. Они играют в футбол и сами от этого кайфуют.

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