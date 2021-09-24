Галицкий объяснил, почему не оставит дочери много денег

Позже интервьюеры спросили, почему в России частные инвесторы не владеют другими футбольными клубами. Галицкий сказал, что это попросту тяжело, а другой причиной являются убытки, которые отпугивают бизнесменов.

Напомним, 24 сентября вышло интервью с краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким. В начале Галицкий рассказал, что из-за своей болезни занимается реструктуризацией клуба ФК «Краснодар».

По мнению Галицкого, еще не выросло поколение богатых людей, которые умеют распоряжаться своими деньгами. В пример он привел свою дочь Полину. Бизнесмен сообщил, что оставит ей ограниченное количество денег.

«Я разговаривал со своей дочерью, что, наверное, количество денег, которое у нее будет, будет достаточно ограниченным. Нужно, чтобы после меня финансировался клуб, школа, стадион и так далее. Базу новую для клуба строим. И она согласилась со мной», — рассказал бизнесмен.

Галицкий считает, что следующее поколение должно иметь мотивацию, а «в гробу карманов нет». Если ты заработал в обществе, то должен ему отдавать в ответ.

Узнать, что еще обсуждали с Галицким, можно в интервью.