Галицкий объяснил, почему не оставит дочери много денег
По мнению краснодарского миллиардера Сергея Галицкого, новое поколение богатых людей еще не умеет распоряжаться финансами
Напомним, 24 сентября вышло интервью с краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким. В начале Галицкий рассказал, что из-за своей болезни занимается реструктуризацией клуба ФК «Краснодар».
Позже интервьюеры спросили, почему в России частные инвесторы не владеют другими футбольными клубами. Галицкий сказал, что это попросту тяжело, а другой причиной являются убытки, которые отпугивают бизнесменов.
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По мнению Галицкого, еще не выросло поколение богатых людей, которые умеют распоряжаться своими деньгами. В пример он привел свою дочь Полину. Бизнесмен сообщил, что оставит ей ограниченное количество денег.
«Я разговаривал со своей дочерью, что, наверное, количество денег, которое у нее будет, будет достаточно ограниченным. Нужно, чтобы после меня финансировался клуб, школа, стадион и так далее. Базу новую для клуба строим. И она согласилась со мной», — рассказал бизнесмен.
Галицкий считает, что следующее поколение должно иметь мотивацию, а «в гробу карманов нет». Если ты заработал в обществе, то должен ему отдавать в ответ.
Узнать, что еще обсуждали с Галицким, можно в интервью.