«На одном человеке история клуба не должна заканчиваться». Сергей Галицкий рассказал, что болен

Краснодарский край

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24 сентября вышло интервью с краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким, где он рассказал о причине своего отсутствия на матчах клуба ФК «Краснодар»

24 сентября ютуб-канал «Коммент.Шоу» выпустил больше интервью с Сергеем Галицким — краснодарским бизнесменом и президентом ФК «Краснодар».

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В основном беседа была посвящена футболу — тонкостям владения и управления клубом в качестве частного лица, контрактам с футболистами и болельщикам. Один из интервьюеров отметил, что Галицкий всегда посещает домашние матчи, но с конца прошлого сезона его перестали видеть на трибуне. 

Бизнесмен рассказал, что обычно просит операторов не снимать его — акцент должен быть на футболистах. Но Галицкий подтвердил, что пропустил последние три игры из-за болезни. 

«Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в котором это необходимо президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином судьбы своей. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю», — рассказал бизнесмен.

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После этого у Галицкого спросили, значит ли это, что он отошел от оперативного управления клубом. Бизнесмен не согласился и сказал, что просто не может сейчас находиться в клубе. Сейчас идет работа над изменением структуры клуба, чтобы управление не зависело от Галицкого. Обо всех изменениях объявят официально. 

«“Краснодар” не должен зависеть от одного человека. Работаем, чтобы бюджет в 50-70 млн долларов был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это [новая структура] будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнение обязательств. Можно назвать это эндаументом [целевым капиталом, который используется в некоммерческих целях для финансирования организаций — прим. Юга.ру]. Это будут пассивные вложения, которые позволят содержать без меня футбольный клуб», — сказал Галицкий.

Интервьюеры отметили, что слова о болезни вызывают закономерный вопрос: в чем дело? Галицкий ответил, что сказал о своем состоянии только из-за положения президента клуба и не хотел бы далее обсуждать эту тему.

«Наши болельщики вправе понимать, что происходит и должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я все говорю. А дальше нюансы — это настолько личные вопросы, что я не хотел бы об этом говорить».

Сергей Галицкий ФК «Краснодар»

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