«На одном человеке история клуба не должна заканчиваться». Сергей Галицкий рассказал, что болен

24 сентября вышло интервью с краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким, где он рассказал о причине своего отсутствия на матчах клуба ФК «Краснодар»

В основном беседа была посвящена футболу — тонкостям владения и управления клубом в качестве частного лица, контрактам с футболистами и болельщикам. Один из интервьюеров отметил, что Галицкий всегда посещает домашние матчи, но с конца прошлого сезона его перестали видеть на трибуне.

Бизнесмен рассказал, что обычно просит операторов не снимать его — акцент должен быть на футболистах. Но Галицкий подтвердил, что пропустил последние три игры из-за болезни.

«Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в котором это необходимо президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином судьбы своей. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю», — рассказал бизнесмен.