«Это по-настоящему крутые люди». Галицкий назвал людей, заслуживающих уважения

Напомним, 24 сентября вышло интервью с краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким. В нем Галицкий рассказал, что из-за своей болезни занимается реструктуризацией клуба ФК «Краснодар», а также объяснил , почему не оставит дочери много денег. Также бизнесмен объяснил , почему сделали аранжировку гимна ФК «Краснодар» от голливудского композитора и сказал, что ему понравился фильм про клуб.

В конце интервью один из ведущих назвал Галицкого уникальным человеком, хотя бизнесмен просил его так не называть. После этого Галицкий сказал, что есть много действительно уникальных людей, которых мы не знаем — в основном это касается врачей и деятелей в сфере благотворительности.

«Я знаю одного врача, который делает какие-то космические операции. Я не понимаю вообще, как он это делает. Я знаю, что о нем никогда никто ничего не скажет. Я с Олегом Тиньковым разговаривал, а он говорит: «Послушай, что сделала Чулпан Хаматова для российской детской истории, связанной с раком крови — это космос». Я думаю, что эти истории имеют больше права на жизнь, чем то, как я истратил деньги. Вот это по-настоящему крутые люди. Я недавно смотрел передачу про Акчурина, который оперировал Ельцина. Вот это круто, когда люди делают такое, спасают жизни», — рассказал Галицкий.