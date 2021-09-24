«Мы не пустили музыку Циммера, а сделали аранжировку». Галицкий рассказал о гимне ФК «Краснодара» и фильме про клуб

Краснодарский край

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Краснодарский бизнесмен и президент ФК «Краснодар» рассказал о своих впечатлениях от документального фильма и о том, как изменили музыку голливудского композитора

Юга.ру писали, что 24 сентября вышло интервью с краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким. В нем Галицкий рассказал, что из-за своей болезни занимается реструктуризацией клуба ФК «Краснодар», а также объяснил, почему не оставит дочери много денег.

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Так как в основном обсуждение касалось футбола и клуба, у Галицкого спросили про документальный фильм «От игре к игре» про ФК «Краснодар». Бизнесмен рассказал, что фильм ему понравился, но не будет его пересматривать, ведь он как владелец клуба и так все знает. 

Галицкий сказал, что фильм бы не получился, если бы клуб не вышел в Лигу Чемпионов. Также опасения вызывала пандемия, ведь игроки переболели коронавирусом. 

«Жалко, что трибуны были пустые в фильме, но судьбу не выбирают. Мы все равно были в Лиге Чемпионов и это для болельщиков. Может, мы больше никогда не будем в Лиге Чемпионов», — рассказал Галицкий. 

После обсуждения фильма затронули тему гимна для ФК «Краснодар», который написал голливудский композитор Ханс Циммер. Галицкий рассказал, что в итоговом варианте используется аранжировка, а не оригинальная композиция Циммера. 

«Мы не пустили музыку Циммера, мы взяли нашего талантливого парня, который сделал музыку более ритмичной. Была аранжировка», — сказал бизнесмен.

На вопрос, почему в гимне нет слов, Галицкий ответил, что хотел современное звучание. 

«Текст у нас не родился. Есть там Roma [гимн футбольного клуба], болельщики поют — захватывает. Но мир должен меняться. Мы посчитали, что у нас может быть просто гимн без слов. Родить какие-то слова, которые не можем — не должны».

В конечном итоге, гимн без слов очень понравился Галицкому и он отметил, что хотел бы услышать композицию при полных трибунах.

Полностью интервью можно посмотреть на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Кино Краснодар Музыка Сергей Галицкий ФК «Краснодар»

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