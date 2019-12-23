«В бизнесмены я б пошел, пусть меня научат!» Есть ли польза от бизнес-конференций для предпринимателей
Краснодарский край, Вся Россия Партнерский Распечатать
Бизнес-журналист Елена Дышекова — о том, зачем нужны предпринимателю (и нужны ли вообще) деловые конференции.
В этом году я побывала минимум на пяти масштабных образовательных бизнес-конференциях, а также на многих небольших круглых столах и бизнес-завтраках. Все они проходили в Краснодаре — похоже, предпринимательское дело в городе цветет и пахнет. Спрос рождает предложение. Залы охотно заполняются теми, кто хочет прямо завтра перевернуть мир и жаждет успешного успеха. Вера в тягу к бизнес-знаниям настолько сильна, что в этом году организаторы подобных мероприятий не побоялись проводить два масштабных форума в один день, заставив разрываться на части любителей нетворкинга.
То, что в Краснодаре есть предприниматели, знает теперь даже Илон Маск, не говоря уже про Ивана Урганта. Рекламная кампания форума «Дело за малым» выстрелила на всю страну. 25 тысяч человек пришли в краснодарский «Экспоград-Юг», чтобы узнать секрет успеха того, кто делает коммерческие ракеты и пытается покорить космос. Но на телемосту Илон Маск никакого руководства к действию не выдал. И что в сухом остатке? Какой прок от всех этих бизнес-конференций, кроме пиара южной столицы как центра деловой активности?
Как завсегдатай подобных мероприятий я разделяю спикеров бизнес-конференций на две группы. Первая — инфобизнесмены. Это профессиональные ораторы, знают все приемчики, подогревают зал, держат всех в напряжении и добиваются бурных оваций по итогу. Это они будут заставлять вас вставать, танцевать, дружить с соседями и выполнять какие-то задания в духе «напишите пять основных ваших побед за год». Матерые предприниматели слушают их скептически и уже наперед знают, что их скрипты по продажам не сработают. Главная задача таких спикеров — это заставить зрителя проглотить наживку, а потом продать свои услуги личного консультанта.
Вторая группа спикеров — это «реальный сектор экономики». Профессионалы из отрасли, которые делятся своим опытом, пройденным методом проб и ошибок. Они порой нудновато говорят, но дают цифры и выкладки. Могут даже раскрыть свою бизнес-модель: бери, копируй и работай. И вот этих тертые бизнес-калачи слушают внимательно, конспектируют, пока новички уходят за кофе, чтобы не уснуть.
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Впрочем, как первые, так и вторые выступающие могут быть одинаково полезны. Другое дело — насколько предприниматель готов к изменениям и к новым подходам в работе. Не будем скрывать: уровень управленческого менеджмента оставляет желать лучшего даже в больших компаниях. Правая рука часто не знает, что делает левая нога, и из-за этого корпоративный корабль плывет, постоянно сбиваясь с курса. Что уж говорить о малом бизнесе, где предпринимателей со степенью MBA по пальцам пересчитать можно. Да и степень эта не панацея.
Когда в уме держишь такой расклад дел, то слушая правильные речи правильных спикеров, с трудом себе представляешь, как всю эту идеальную схему можно внедрить в реальное производство, где бизнес-процессы меняются со скоростью света и зависят от того, с какой ноги сегодня встал бизнес-партнер. Может, именно поэтому мало кто после конференций бежит вприпрыжку следовать советам бывалых, представляя, какую управленческую глыбу придется разворошить, чтобы все прижилось. Хорошо, что хотя бы некоторые воодушевленно расписывают пошаговый план работы, хотя и тонут после в повседневной рутине.
Многие предприниматели не скрывают, что ходят на бизнес-тусовки, чтобы взбодриться. Сами говорят: мы все это знаем, но скатываемся в свой день сурка. Один из самых распространенных вопросов, обсуждаемый в «курилках», — это как выйти из операционки, начать мыслить стратегически, перестать вести бизнес в ручном управлении. Об этом тоже часто говорят на бизнес-форумах, но никто так и не изобрел волшебную таблетку. Хотя даже сам факт того, что у краснодарских предпринимателей теперь появилось пространство, чтобы разговаривать о наболевшем, обмениваться мнениями и — да, заводить новые знакомства, уже говорит о том, что деловая среда в Краснодаре сформирована.
Больше бизнес-форумов, хороших и разных. Они как имиджевая реклама — работают на узнаваемость. Не стоит ждать от конференций качественного рывка в бизнесе. Но вот качественный пинок там получить можно. Главное — быть готовым что-то делать.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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