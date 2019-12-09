Как открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться. Рассказываем в семи карточках
Открытие общества с ограниченной ответственностью (ООО) считается более сложным, чем открытие ИП. Для этой процедуры действительно понадобится собрать немного больше документов, но сам процесс может быть быстрым и простым.
Юга.ру рассказывают, как самостоятельно подготовиться к открытию ООО и кто может бесплатно помочь это сделать.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
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Определитесь с составом учредителей
В обществе с ограниченной ответственностью может быть один или несколько участников-собственников. Они вносят уставный капитал, назначают директора и вместе принимают основные решения. Собственники могут получать дивиденды, при этом сотрудниками компании быть не обязаны.
Практически любое физическое или юридическое лицо может стать учредителем ООО; исключение — государственные и военные служащие. Также 129-ФЗ запрещает становиться учредителями:
- тем, кого суд лишил права заниматься предпринимательской деятельностью;
- тем, кто ранее имел долю более 50% в организации, которую исключили из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с долгами перед бюджетом, и после этого прошло менее трех лет;
- бывшим участникам ООО с долей более 50%, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесли запись о недостоверности сведений, и с того момента также прошло менее трех лет;
- тем, кто уже участвует в 10 и более организациях (это не запрещено законом, но у налоговой могут возникнуть вопросы).
Чтобы подтвердить намерение о создании компании, учредители заключают договор об учреждении. Если учредитель один, ему такой договор оформлять не надо.
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Выберите название фирмы
При регистрации ООО нужно указывать полное название. Общество может иметь несколько вариантов названия (полное/сокращенное на русском языке/на иностранном языке/на языках народов РФ), но обязательным для указания в документации является только полное фирменное наименование на русском языке (даже если употребляется какое-то иностранное слово, его нужно писать кириллицей).
При выборе названия для ООО есть ограничения. Гражданский кодекс запрещает использовать слова «Россия», «Российская Федерация» и их производные без специального разрешения Минюста РФ. Также запрещено использовать слова «Олимпийский», «Параолимпийский», названия городов и другие подобные слова, а также производные от них — только при разрешении городских властей.
Важно! Стоит проверить выбранное название на уникальность (сделать это можно в поиске по базе ЕГРЮЛ). ФНС при регистрации не проверяет этот критерий, однако организация, которая уже носит такое название и действует в той же сфере бизнеса, может через суд потребовать защиты своего права на уникальность.
В Краснодарском крае помощь в открытии ИП и ООО можно получить, оставив заявку на официальном портале МСП на Кубани «Малый бизнес Кубани». Специалисты Центра поддержки предпринимательства бесплатно проконсультируют по вопросам выбора формы собственности, процесса регистрации и системы налогообложения, расскажут о необходимом наборе документов, налоговых льготах, программах субсидирования.
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Оформите юридический адрес
Юридический адрес указывают в учредительных документах. По нему ведомства будут связываться с компанией: присылать запросы, письма, требования и уведомления. Адрес должен быть действительным, так как если налоговая придет с проверкой и не обнаружит фирму по этому адресу, ее могут исключить из реестра.
Чаще всего ООО регистрируют в офисном помещении, но юридическим адресом может быть и жилье, где прописан учредитель или будущий руководитель. Этот адрес нужно подтвердить документами: договором аренды или документом о праве собственности на помещение.
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Выберите код вида деятельности по ОКВЭД
В заявлении на регистрацию ООО указываются коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности — ОКВЭД. В нем каждому виду соответствует определенный числовой код.
Можно указать несколько кодов в заявлении, компания может заниматься даже не связанными между собой видами деятельности. Но первый код будет считаться основным — по нему будут считать ставки взносов и проверять систему налогообложения. В любое время набор кодов можно поменять. Некоторые виды деятельности требуют лицензии.
Важно! При регистрации нужно указать код, в котором минимум четыре знака, то есть конкретизировать вид деятельности (не подойдет: 63 Деятельность в области информационных технологий; подойдет: 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность)
Полный список кодов ОКВЭД размещен на сайте Федеральной службы государственной статистики.
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Подготовьте и оформите документы
В обязательный пакет документов для регистрации ООО входят:
- заявление по форме Р11001. Его должен подписать каждый учредитель. Это можно сделать в налоговой, но придется прийти всем лично. Еще можно подписать заявление у нотариуса, тогда в налоговую приходить всем вместе не нужно.
- решение о создании юридического лица, если в ООО один участник;
- договор об учреждении и протокол общего собрания, если участников несколько;
- устав ООО (учредительный документ, регулирующий порядок функционирования общества — содержит сведения о названии и адресе организации, размере уставного капитала, правах и обязанностях участников и т. п.);
- договор аренды или документ о праве собственности на помещение, указанное в качестве юридического адреса.
Все документы, в которых больше одного листа, нужно прошить и пронумеровать, если будете подавать их в бумажном виде.
Можно обратиться к экспертам или подготовить документы для регистрации ООО самостоятельно. Бесплатную помощь могут оказать в Центре поддержки предпринимательства.
Сколько это стоит? При подаче документов в электронном формате, а также через МФЦ или нотариуса госпошлину платить не нужно. Если подаете документы лично в налоговую, госпошлина — 4000 рублей. Оплатить можно на сайте ФНС, в банке или через банкомат. Квитанцию об оплате предъявлять необязательно.
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Подайте документы
Подавать заявку на регистрацию ООО можно онлайн или лично.
Онлайн (для этого нужна квалифицированная электронная подпись и специальная программа, которую можно скачать на сайте ФНС):
Лично:
- у нотариуса;
- в налоговой, которая занимается регистрацией;
- в МФЦ;
- отправить почтой письмо в налоговую инспекцию.
После регистрации ООО нужно открыть расчетный счет и в течение четырех месяцев внести уставный капитал. Минимальный уставный капитал — 10 тыс. рублей.
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Получите ответ от инспекции
Регистрация занимает три рабочих дня. При оформлении ООО нужно указать в заявлении электронный адрес, именно туда придет ответ инспекции. В нем будет лист записи в ЕГРЮЛ, учредительный документ с отметкой регистрирующего органа и документ о постановке на учет в налоговом органе.
Чтобы получить бумажные оригиналы, нужно написать отдельное заявление: по умолчанию их теперь не предоставляют.
Если в регистрации откажут, об этом тоже пришлют письмо. Там будет указана причина, исправив которую можно подать документы заново.
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Рассказываем в семи карточках
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