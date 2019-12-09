Как открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться. Рассказываем в семи карточках

Партнерский Краснодарский край

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Открытие общества с ограниченной ответственностью (ООО) считается более сложным, чем открытие ИП. Для этой процедуры действительно понадобится собрать немного больше документов, но сам процесс может быть быстрым и простым.

Юга.ру рассказывают, как самостоятельно подготовиться к открытию ООО и кто может бесплатно помочь это сделать.

Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».

Читайте также интервью с амбассадорами проекта.

  1. Определитесь с составом учредителей

    В обществе с ограниченной ответственностью может быть один или несколько участников-собственников. Они вносят уставный капитал, назначают директора и вместе принимают основные решения. Собственники могут получать дивиденды, при этом сотрудниками компании быть не обязаны.

    Практически любое физическое или юридическое лицо может стать учредителем ООО; исключение — государственные и военные служащие. Также 129-ФЗ запрещает становиться учредителями:

    • тем, кого суд лишил права заниматься предпринимательской деятельностью;
    • тем, кто ранее имел долю более 50% в организации, которую исключили из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с долгами перед бюджетом, и после этого прошло менее трех лет;
    • бывшим участникам ООО с долей более 50%, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесли запись о недостоверности сведений, и с того момента также прошло менее трех лет;
    • тем, кто уже участвует в 10 и более организациях (это не запрещено законом, но у налоговой могут возникнуть вопросы).


    Чтобы подтвердить намерение о создании компании, учредители заключают договор об учреждении. Если учредитель один, ему такой договор оформлять не надо.

  2. Выберите название фирмы

    При регистрации ООО нужно указывать полное название. Общество может иметь несколько вариантов названия (полное/сокращенное на русском языке/на иностранном языке/на языках народов РФ), но обязательным для указания в документации является только полное фирменное наименование на русском языке (даже если употребляется какое-то иностранное слово, его нужно писать кириллицей).

    При выборе названия для ООО есть ограничения. Гражданский кодекс запрещает использовать слова «Россия», «Российская Федерация» и их производные без специального разрешения Минюста РФ. Также запрещено использовать слова «Олимпийский», «Параолимпийский», названия городов и другие подобные слова, а также производные от них — только при разрешении городских властей.

    Важно! Стоит проверить выбранное название на уникальность (сделать это можно в поиске по базе ЕГРЮЛ). ФНС при регистрации не проверяет этот критерий, однако организация, которая уже носит такое название и действует в той же сфере бизнеса, может через суд потребовать защиты своего права на уникальность.

В Краснодарском крае помощь в открытии ИП и ООО можно получить, оставив заявку на официальном портале МСП на Кубани «Малый бизнес Кубани». Специалисты Центра поддержки предпринимательства бесплатно проконсультируют по вопросам выбора формы собственности, процесса регистрации и системы налогообложения, расскажут о необходимом наборе документов, налоговых льготах, программах субсидирования.

  1. Оформите юридический адрес

    Юридический адрес указывают в учредительных документах. По нему ведомства будут связываться с компанией: присылать запросы, письма, требования и уведомления. Адрес должен быть действительным, так как если налоговая придет с проверкой и не обнаружит фирму по этому адресу, ее могут исключить из реестра.

    Чаще всего ООО регистрируют в офисном помещении, но юридическим адресом может быть и жилье, где прописан учредитель или будущий руководитель. Этот адрес нужно подтвердить документами: договором аренды или документом о праве собственности на помещение.

  2. Выберите код вида деятельности по ОКВЭД

    В заявлении на регистрацию ООО указываются коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности — ОКВЭД. В нем каждому виду соответствует определенный числовой код.

    Можно указать несколько кодов в заявлении, компания может заниматься даже не связанными между собой видами деятельности. Но первый код будет считаться основным — по нему будут считать ставки взносов и проверять систему налогообложения. В любое время набор кодов можно поменять. Некоторые виды деятельности требуют лицензии.

    Важно! При регистрации нужно указать код, в котором минимум четыре знака, то есть конкретизировать вид деятельности (не подойдет: 63 Деятельность в области информационных технологий; подойдет: 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность)

    Полный список кодов ОКВЭД размещен на сайте Федеральной службы государственной статистики.

  3. Подготовьте и оформите документы

    В обязательный пакет документов для регистрации ООО входят:

    • заявление по форме Р11001. Его должен подписать каждый учредитель. Это можно сделать в налоговой, но придется прийти всем лично. Еще можно подписать заявление у нотариуса, тогда в налоговую приходить всем вместе не нужно.
    • решение о создании юридического лица, если в ООО один участник;
    • договор об учреждении и протокол общего собрания, если участников несколько;
    • устав ООО (учредительный документ, регулирующий порядок функционирования общества — содержит сведения о названии и адресе организации, размере уставного капитала, правах и обязанностях участников и т. п.);
    • договор аренды или документ о праве собственности на помещение, указанное в качестве юридического адреса.

    Все документы, в которых больше одного листа, нужно прошить и пронумеровать, если будете подавать их в бумажном виде.

    Можно обратиться к экспертам или подготовить документы для регистрации ООО самостоятельно. Бесплатную помощь могут оказать в Центре поддержки предпринимательства.

Сколько это стоит? При подаче документов в электронном формате, а также через МФЦ или нотариуса госпошлину платить не нужно. Если подаете документы лично в налоговую, госпошлина — 4000 рублей. Оплатить можно на сайте ФНС, в банке или через банкомат. Квитанцию об оплате предъявлять необязательно.

  1. Подайте документы

    Подавать заявку на регистрацию ООО можно онлайн или лично.

    Онлайн (для этого нужна квалифицированная электронная подпись и специальная программа, которую можно скачать на сайте ФНС):

    Лично:

    • у нотариуса;
    • в налоговой, которая занимается регистрацией;
    • в МФЦ;
    • отправить почтой письмо в налоговую инспекцию.

После регистрации ООО нужно открыть расчетный счет и в течение четырех месяцев внести уставный капитал. Минимальный уставный капитал — 10 тыс. рублей.

  1. Получите ответ от инспекции

    Регистрация занимает три рабочих дня. При оформлении ООО нужно указать в заявлении электронный адрес, именно туда придет ответ инспекции. В нем будет лист записи в ЕГРЮЛ, учредительный документ с отметкой регистрирующего органа и документ о постановке на учет в налоговом органе.

    Чтобы получить бумажные оригиналы, нужно написать отдельное заявление: по умолчанию их теперь не предоставляют.

    Если в регистрации откажут, об этом тоже пришлют письмо. Там будет указана причина, исправив которую можно подать документы заново.

С полным перечнем услуг, которые оказывает государство малому бизнесу, можно ознакомиться на сайте mbkuban.ru, в Центре поддержки предпринимательства по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6 или по телефону бесплатной горячей линии 8 800 707 07 11.

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