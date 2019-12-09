Как открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?

Чтобы подтвердить намерение о создании компании, учредители заключают договор об учреждении. Если учредитель один, ему такой договор оформлять не надо.

В обществе с ограниченной ответственностью может быть один или несколько участников-собственников. Они вносят уставный капитал, назначают директора и вместе принимают основные решения. Собственники могут получать дивиденды, при этом сотрудниками компании быть не обязаны.

Выберите название фирмы

При регистрации ООО нужно указывать полное название. Общество может иметь несколько вариантов названия (полное/сокращенное на русском языке/на иностранном языке/на языках народов РФ), но обязательным для указания в документации является только полное фирменное наименование на русском языке (даже если употребляется какое-то иностранное слово, его нужно писать кириллицей).

При выборе названия для ООО есть ограничения. Гражданский кодекс запрещает использовать слова «Россия», «Российская Федерация» и их производные без специального разрешения Минюста РФ. Также запрещено использовать слова «Олимпийский», «Параолимпийский», названия городов и другие подобные слова, а также производные от них — только при разрешении городских властей.

Важно! Стоит проверить выбранное название на уникальность (сделать это можно в поиске по базе ЕГРЮЛ). ФНС при регистрации не проверяет этот критерий, однако организация, которая уже носит такое название и действует в той же сфере бизнеса, может через суд потребовать защиты своего права на уникальность.



