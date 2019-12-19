«Без офиса нет команды». Интервью с сооснователем SMM-агентства HeadShot
Краснодарскому SMM-агентству HeadShot пять лет. За это время его сотрудники работали над интернет-маркетингом крупных клиентов — от ПБК «Локомотив-Кубань» до Tele2.
Сооснователь агентства Ольга Ладо рассказала порталу Юга.ру о том, что навыкам SMM легче обучить с нуля, чем переучить сотрудника с журналиста или пиарщика, и почему форуму «Дело за малым» не стоит расширяться.
Беседа с Ольгой Ладо входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».
Расскажите о том, как вы решили начать свой бизнес.
Ольга Ладо
сооснователь HeadShot
— Я училась в Российском экономическом университете имени Плеханова по специальности «маркетинг». На 3-4 курсе поняла, что профессиональных знаний маркетинга мне не дают. Стала изучать сама, наткнулась на digital-маркетинг. Тогда мало кто разбирался в этом. Отрывками выискивала информацию, изучала непонятные слова — контекст, SMO, SEO, SMM и т.д. Много времени проводила во «ВКонтакте», заинтересовалась продвижением в соцсетях (а тогда-то и Instagram не было…). Стала пробовать, ошибаться и дальше пробовать. Начала фрилансить, клиенты приходили по рекомендации, в какой-то момент поняла, что уже не справляюсь с объемами одна. В итоге я объединилась с партнером по бизнесу, и мы создали агентство.
Сейчас наши основные сферы деятельности — недвижимость, авто, медицина, сотрудничаем с крупным бизнесом. Первые два года работали удаленно, но затем арендовали офис, где и находятся все наши сотрудники — бухгалтер, эсэмэмщики, дизайнеры, таргетолог.
Многие считают, что медийщикам не нужны офисы — мол, не экологично и не мобильно. Почему вы выбрали офис?
— Изначально у нас тоже не было офиса. Но потом поняли, что без офиса работать неудобно и тяжело. Задачи факапятся [проваливаются — Юга.ру], дедлайны горят. Без офиса нет команды. Сейчас многие говорят, что, наоборот, устали от удаленки и хотят работать в офисе.
С какими проблемами сталкивались при запуске?
— Поиск сотрудников всегда сложность. Много хлопот с бухгалтерией и налогами, правовыми вопросами. Сейчас все в порядке, но в начале набили немало шишек. Сегодня начинающим бизнесменам проще — они могут пойти в Школу молодого предпринимателя, это одна из форм господдержки. Помогают предпринимателям и банки, предлагая выгодные условия.
Какие свои достижения вы можете озвучить? Коллектив, проекты?
— Сейчас в команде 12 человек. Помимо SMM мы создаем лендинги, занимаемся контекстной рекламой и seo. Работаем с крупными региональными и федеральными компаниями: Yota, Tele2, «ЮгСтройИнвест», КЛЮЧАВТО, «Локомотив-Кубань»…
В 2018 году победили в конкурсе «Серебряный лучник» в номинации «Digital коммуникация». Весной 2019-го я участвовала в премии «Молодые миллионеры Кубани» и победила в номинации «Лучший интернет-проект».
В сентябре 2019 года заняли 33 место в топ-100 узнаваемых SMM-агентств России. Также входим в рейтинг Tagline.
Что вам важнее — признание коллег и профессиональные рейтинги или же эмоции потребителей рекламы?
— Самое важное — оценка клиентов, чтобы наша работа приносила им пользу. Мы хотим, чтобы клиент видел — именно SMM и интернет-маркетинг приносит достойный результат.
Какой средний возраст сотрудников вашей команды или частных внештатников? Назовите плюсы и минусы работы с молодым коллективом.
— Средний возраст — 25 лет, так как SMM-профессия — довольно новое явление. В нем редко встречаются сотрудники 30+, и в основном это люди с другим бэкграундом — журналистика или пиар. Берем молодых специалистов с небольшим опытом, так как нам легче человека обучить, чем переучить.
Изучали ли вы рынок конкурентов, когда решили запускать свой бизнес?
— Мы открывались спонтанно, решив уйти с фриланса. В Краснодаре тогда на рынке не было конкурентов. Один из сильных игроков — агентство «Лайка» — и тогда, и сейчас наши друзья. Сейчас в Краснодаре агентств-конкурентов много, мы стараемся с ними дружить, ведь конкурентная среда и общение в ней развивает рынок и помогает обмену знаниями.
Каково быть руководителем? Насколько вам легко брать на себя ответственность?
— Эта должность не была для меня внезапной. Мы с партнером оба начинали как фрилансеры без сотрудников и несли личную ответственность за каждый проект. Мы понимали, что делать, чтобы все задачи были закрыты к сроку.
Когда нанимаешь сотрудников, зона ответственности растет. Но мы не звали сразу десять человек, а постепенно добавляли по одному. В таком ритме ты каждый день учишься быть руководителем. Параллельно помогают книги, тренинги и личный опыт других людей из сферы.
Если ты начинаешь бизнес, ты должен быть готов к ответственности автоматически, не задумываясь, легко ли тебе или нет. Ты берешь ее и уже потом думаешь, как с ней разобраться.
Задумывались ли вы над тем, чтобы получить поддержку для своего бизнеса от государства? Если нет, то почему?
— Пять лет назад подобного не было, или же мы об этом не знали. Если бы открывались сейчас и знали про «Мой бизнес», уж точно прошли бы Школу молодого предпринимателя. Воспользовались бы и другими услугами — вроде разработки бизнес-плана и лого.
Расскажите об участии в форуме «Дело за малым» и о впечатлениях от него.
— Форум посещаю уже второй год. В первый раз меня впечатлил масштаб — даже не сразу сориентировалась, куда идти и какого спикера слушать, так как пообщаться хотелось со всеми.
В этому году я была уже участником: мы вместе с другими амбассадорами «Моего бизнеса» отвечали на десять вопросов с подковыркой в духе Дудя. Это было интересно.
К остальной программе тоже подошла ответственнее: заранее решила, что слушать, и все два дня — кроме собственного выступления — были распределены по часам, по коридорам зря не ходила.
Надеюсь, форум будет повторяться. Не знаю насчет расти — куда уж. В этом году было порядка 20 тыс. человек — где это будет размещаться? Уже сейчас на многих лекциях участников было больше, чем позволяли аудитории.
Зачем вы стали амбассадором «Моего бизнеса»?
— Чтобы говорить о том, что заниматься бизнесом сложно, но можно. И о том, что государство готово помогать в этом.
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