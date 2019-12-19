«Без офиса нет команды». Интервью с сооснователем SMM-агентства HeadShot

Краснодарскому SMM-агентству HeadShot пять лет. За это время его сотрудники работали над интернет-маркетингом крупных клиентов — от ПБК «Локомотив-Кубань» до Tele2. Сооснователь агентства Ольга Ладо рассказала порталу Юга.ру о том, что навыкам SMM легче обучить с нуля, чем переучить сотрудника с журналиста или пиарщика, и почему форуму «Дело за малым» не стоит расширяться. Беседа с Ольгой Ладо входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Расскажите о том, как вы решили начать свой бизнес.

Ольга Ладо сооснователь HeadShot

— Я училась в Российском экономическом университете имени Плеханова по специальности «маркетинг». На 3-4 курсе поняла, что профессиональных знаний маркетинга мне не дают. Стала изучать сама, наткнулась на digital-маркетинг. Тогда мало кто разбирался в этом. Отрывками выискивала информацию, изучала непонятные слова — контекст, SMO, SEO, SMM и т.д. Много времени проводила во «ВКонтакте», заинтересовалась продвижением в соцсетях (а тогда-то и Instagram не было…). Стала пробовать, ошибаться и дальше пробовать. Начала фрилансить, клиенты приходили по рекомендации, в какой-то момент поняла, что уже не справляюсь с объемами одна. В итоге я объединилась с партнером по бизнесу, и мы создали агентство. Сейчас наши основные сферы деятельности — недвижимость, авто, медицина, сотрудничаем с крупным бизнесом. Первые два года работали удаленно, но затем арендовали офис, где и находятся все наши сотрудники — бухгалтер, эсэмэмщики, дизайнеры, таргетолог. Многие считают, что медийщикам не нужны офисы — мол, не экологично и не мобильно. Почему вы выбрали офис? — Изначально у нас тоже не было офиса. Но потом поняли, что без офиса работать неудобно и тяжело. Задачи факапятся [проваливаются — Юга.ру], дедлайны горят. Без офиса нет команды. Сейчас многие говорят, что, наоборот, устали от удаленки и хотят работать в офисе. С какими проблемами сталкивались при запуске? — Поиск сотрудников всегда сложность. Много хлопот с бухгалтерией и налогами, правовыми вопросами. Сейчас все в порядке, но в начале набили немало шишек. Сегодня начинающим бизнесменам проще — они могут пойти в Школу молодого предпринимателя, это одна из форм господдержки. Помогают предпринимателям и банки, предлагая выгодные условия. Какие свои достижения вы можете озвучить? Коллектив, проекты? — Сейчас в команде 12 человек. Помимо SMM мы создаем лендинги, занимаемся контекстной рекламой и seo. Работаем с крупными региональными и федеральными компаниями: Yota, Tele2, «ЮгСтройИнвест», КЛЮЧАВТО, «Локомотив-Кубань»…

В 2018 году победили в конкурсе «Серебряный лучник» в номинации «Digital коммуникация». Весной 2019-го я участвовала в премии «Молодые миллионеры Кубани» и победила в номинации «Лучший интернет-проект». В сентябре 2019 года заняли 33 место в топ-100 узнаваемых SMM-агентств России. Также входим в рейтинг Tagline. Что вам важнее — признание коллег и профессиональные рейтинги или же эмоции потребителей рекламы? — Самое важное — оценка клиентов, чтобы наша работа приносила им пользу. Мы хотим, чтобы клиент видел — именно SMM и интернет-маркетинг приносит достойный результат. Какой средний возраст сотрудников вашей команды или частных внештатников? Назовите плюсы и минусы работы с молодым коллективом. — Средний возраст — 25 лет, так как SMM-профессия — довольно новое явление. В нем редко встречаются сотрудники 30+, и в основном это люди с другим бэкграундом — журналистика или пиар. Берем молодых специалистов с небольшим опытом, так как нам легче человека обучить, чем переучить.

Изучали ли вы рынок конкурентов, когда решили запускать свой бизнес? — Мы открывались спонтанно, решив уйти с фриланса. В Краснодаре тогда на рынке не было конкурентов. Один из сильных игроков — агентство «Лайка» — и тогда, и сейчас наши друзья. Сейчас в Краснодаре агентств-конкурентов много, мы стараемся с ними дружить, ведь конкурентная среда и общение в ней развивает рынок и помогает обмену знаниями. Каково быть руководителем? Насколько вам легко брать на себя ответственность? — Эта должность не была для меня внезапной. Мы с партнером оба начинали как фрилансеры без сотрудников и несли личную ответственность за каждый проект. Мы понимали, что делать, чтобы все задачи были закрыты к сроку. Когда нанимаешь сотрудников, зона ответственности растет. Но мы не звали сразу десять человек, а постепенно добавляли по одному. В таком ритме ты каждый день учишься быть руководителем. Параллельно помогают книги, тренинги и личный опыт других людей из сферы.

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