Помогите, люди добрые! Почему начинающие бизнесмены не верят в господдержку

Деловая журналистка Анна Тур — о том, почему начинающие бизнесмены не всегда могут оценить эффективность мер господдержки и каким предприятиям сегодня доступны дешевые кредиты. Когда я спросила у своей знакомой, которая открывала ИП, почему она не воспользуется господдержкой, ответ больше походил на отговорку: сложная отчетность за казенные деньги, непонятная схема предоставления помощи и, главное, «мало». Хотя позже она призналась, что просто не рассматривала этот вариант — привыкла рассчитывать только на себя и уж кого, а государство в партнеры брать точно не хотела. Это очень популярное мнение. Еще два года назад господдержкой при открытии бизнеса готовы были воспользоваться только 3% владельцев ИП — так подсчитал Росстат. В 2019 году в Краснодарском крае за помощью обратились 15 тыс. предпринимателей. И число обращений стабильно растет — на 1,5 тыс. в год. Несмотря на кризис, бюрократические барьеры и снижение платежеспособности граждан. Однако выбирать господдержку нужно грамотно. «По нашим оценкам, — говорит руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя» Кристина Сильченко, — самыми затратными на первоначальном этапе становятся нейминг, создание сайта или продающей платформы, анализ и покупка франшизы. И за все это готово заплатить государство. Но предприниматели почему-то в первую очередь говорят о дешевых кредитах, хотя бывают случаи, когда в них нет необходимости. Существующие меры господдержки позволяют сделать многое за счет государства. Например, купить франшизу».

Тут нужно пояснение. Магазин франшиз и правда работает на Кубани, однако за год не было продано ни одной. Гурген Атаян, бизнес-тренер и коуч, считает, что на рынке нет качественных франшиз: «Многие модели бизнеса не проработаны, а уже выставлены в качестве франшизы. Люди покупают их, тратят деньги, но не получают ни имени, ни бизнеса, ни клиентов». Куратор ШМП Кристина Сильченко говорит о франшизах более оптимистично: «Конечно, выбирая франшизу, необходимо провести серьезную работу. Не все предприниматели это понимают. Да и, если честно, даже не знают, как франшизу надо правильно выбирать. Поэтому с 2020 года мы запускаем дополнительные меры господдержки и для тех, кто будет покупать франшизы, и для тех, кто уже готов их продавать. Все модели бизнеса пройдут тщательную проверку на эффективность». Сегодня, по данным Сильченко, в Краснодарском крае активно развиваются восемь франшиз. Спектр бизнеса самый разный: от медицинских услуг и косметологии до экспорта вина и создания новых музыкальных брендов. Но все-таки большинство предпринимателей хотят построить свою бизнес-империю, а не покупать уже готовый формат. Для таких работает центр «Мой бизнес». Эта платформа — своего рода МФЦ для начинающих предпринимателей: тут сориентируют по мерам господдержки, покажут «магазин франшиз» и помогут оформить ИП. Можно сразу приступить к обучению и уже с бизнес-идеей прийти в «Школу молодого предпринимателя». Весной запускается очередная сессия этого проекта. Кстати, благодаря ему активное развитие получил в крае институт наставничества. Опытные бизнесмены не стесняются делиться своими секретами и предостерегают молодых от ошибок. По статистике ШМП, около половины менторов проекта вкладываются в стартапы в качестве инвесторов или помогают бизнесу начинающих на партнерских началах.

Интервью c соавтором франшизы «Голос Города»: «Мы создаем компанию на миллиард долларов»